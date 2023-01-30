EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.



Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 evet abi yıllara göre güne kadar çıkabiliyor. Peki, 24 Mayıs 1998 - 23 Mayıs 1999 tarihleri arasında işe giren kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte cevabı...