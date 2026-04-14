'2 Aile Arasında' filminin ilk okuma provası yapıldı

Gülse Birsel, yönetmen Ozan Açıktan, Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter ile kadroya yeni dahil olan Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal’ın katıldığı ilk okuma provası gerçekleşti. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve Erdal Cindoruk ise çekim programları nedeniyle okuma provasında yer alamadı.

2017 yılında gişe rekorları kıran yapımlar arasında ilk sıralarda yer alan 'Aile Arasında' filminin devamı niteliğindeki '2 Aile Arasında', yıllardır merakla bekleyen seyircisini yeniden kahkahalarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Oyuncuların kahkahalarına hakim olamadığı için sık sık kesilen okuma provası, filmin yine çok konuşulacak, enerjik ve kahkaha dolu bir aile komedisi olacağının sinyallerini verdi.

Çekim hazırlıkları hızla devam eden '2 Aile Arasında' filmi çok yakında sete çıkacak.