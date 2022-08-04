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Dumanların yükseldiği Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi 1753 yılına uzanıyor

Türkiye bugün içler acısı bir yangına tanık oldu. Tarihi 1753 yılına uzanan Balıklı Rum Hastanesi, alevlere teslim oldu. Anıtlar Kurulu'na bağlı tescilli bir yapı olan İstanbul Zeytinburnu'ndaki hastanede dumanlar yükseldi. Peki köklü bir tarihi olan hastane nasıl kuruldu? İşte geçmişten günümüze Balıklı Rum Hastanesi...

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  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi

    Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Rum cemaat tarafından kurulmuş özel hastane. 
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi

    Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yönetiliyor. Bünyesinde Türkiye'nin tek özel uyuşturucu tedavi kliniğini barındırıyor.
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi

    Hastanenin geçmişi 1454 yılında Karaköy’de 'Büyük Balıklı Han'ın bulunduğu yerde faaliyete geçen hastaneye dayanıyor.
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi

    18. yüzyılda veba salgını nedeniyle hastane surların dışına taşınıyor.

     
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi

    'Yedikule Hastanesi' adıyla bakallar esnafı locası tarafından 1753 yılında inşa ediliyor.
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi

    Ahşap hastane binaları 1790 yılında çıkan yangında yok olunca Patrik 7. Neofitos’un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi’nin katkısı ile yeniden inşa ediliyor.
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi

    1794 yılında yapılan bir düzenleme ile kurum, kronik hastaları ve sokaklarda yaşayan insanlarla dilencileri kabul eden bir kurum haline geldi. 
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi

    Balıklı Meryem Ana Kilisesi’nin yönetimi hastaneye veriliyor. Eğrikapı’daki Meryem Ana Kilisesi de, müştemilatında psikiyatri hastalarını kabul ettiği için 1816’da hastaneye bağlandı.
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi

    Sultan 2. Mahmut'un fermanıyla 1836-1838 yılında Yedikule Hastanesi ile birlikte İstanbul’daki diğer iki Rum hastanesinin hastalarının nakledileceği yeni bir hastane inşa edildi. Hastalar, 1839 başında hastaneye nakledildi.
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi

    1894 depreminde hastanenin zarar görmesi üzerine yeni binalar inşa edildi. Bugün hizmet veren binalar, o dönemde inşa edildi. Hastane, 1991 yılında restore edildi. 1994 yılında bünyesinde alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için Türkiye’nin ilk özel kliniği kuruldu.
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi
  • 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi ve hikayesi

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