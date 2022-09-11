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Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin ve Ankara'dan sonra bu sefer Ordu'da! 2 ayda 3'üncü minibüste 'açık kapı' faciası! -Güncel haberler
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2 ayda 3'üncü açık kapı faciası! Minibüsten düşen kadının durumu ağır

Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 Temmuz'da bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın, 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu olaydan iki hafta sonra Ankara'da aynı şekilde minibüsün açık kapısından düşen kadın da feci şekilde yaralandı. Benzer bir olay ise bu kez Ordu'da yaşandı. Özlem Yayla, yine kapısı açık seyir halindeki yolcu minibüsünden düştü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yayla'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi

Mersin ve Ankara'dan sonra bu sefer Ordu'da! 2 ayda 3'üncü minibüste 'açık kapı' faciası! -Güncel haberler
2 ayda 3'üncü minibüste 'açık kapı' faciası!
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DHA

Ordu'da, seyir halindeyken kapısı açık minibüsten düşen Özlem Yayla (34) ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 11.30 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Kavşağı'nda meydana geldi. Gökhan A. (37), kullandığı yolcu minibüsüyle kapısı açık halde seyir halindeyken, iddiaya göre ani fren yaptı.

KAFASINI YERE VURDU

Bu sırada kapının yanında oturan Özlem Yayla, dengesini kaybederek, açık kapıdan yola düştü. Kafasını yere vuran Yayla, kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yayla, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yayla'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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