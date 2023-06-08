Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin yıllık vazo eski Mısır'da ritüel için yapılan tuhaf karışımı ortaya çıkardı

15 kişilik bir araştırma grubu, Antik Mısır'a ait 2 bin yıllık bir vazoyu analiz etti. Tanrı Bes adına yapılan bu karışım insan kanı gibi oldukça tuhaf maddeler içeriyordu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2 bin yıllık vazo eski Mısır'da ritüel için yapılan tuhaf karışımı ortaya çıkardı

    Antik Mısır'da 2 bin yıl önce yaşayan ve Bes isimli tanrıya inanan topluluğa dair ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Tanrı Bes'e inanan üyeler ritüel uygulamaları için tuhaf ve karışık içecek tüketiyordu.

    Fotoğrafta analiz edilen Tanrı Bes ile süslenmiş kavanoz görülüyor.
  • 2 bin yıllık vazo eski Mısır'da ritüel için yapılan tuhaf karışımı ortaya çıkardı

    İnanışa göre; yarı kedi, yarı insan bir tanrı olan Bes, kendisine tapanları kötü niyetten koruma gücüne sahipti ve özellikle anne ve  çocukları koruduğu düşünülüyordu.

    Fotoğraf: Tanrı Bes
  • 2 bin yıllık vazo eski Mısır'da ritüel için yapılan tuhaf karışımı ortaya çıkardı

    Araştırmacılar 2 bin yıl öncesine ait Bes vazosunun kimya analizini gerçekleştirdi. Bu içecekte; anne sütü ve arı sütü, bal, insan kanı, fermente edilmiş meyve, vücut sıvıları ve halüsinojenik bitkiler yer alıyordu.
  • 2 bin yıllık vazo eski Mısır'da ritüel için yapılan tuhaf karışımı ortaya çıkardı

    Araştırmacılar, "Çeşitli nutrasötik, psikotropik, tıbbi ve biyolojik maddelerin varlığını başarıyla belirledik ve Ptolemaios Mısır'ındaki ritüel uygulamalar için kullanılan sıvı karışımın çeşitli bileşenlerine ışık tuttuk" diye yazdı. 
  • 2 bin yıllık vazo eski Mısır'da ritüel için yapılan tuhaf karışımı ortaya çıkardı

    Karışımda Suriye rue ve mavi nilüfer olarak bilinen iki bitki bulunuyordu. Her ikisi de tüketildiğinde rüya benzeri halüsinasyonlara neden oluyor.

    Tuhaf içkide bulunan sadece bitkiler değildi. Araştırmacılar ayrıca anne sütü ve vajinal mukus akıntısı kalıntıları da buldu. Tatlandırıcı maddelerin, karışımın nahoş bazı unsurlarının tadını maskelemek için kullanılmış olması muhtemel.
  • 2 bin yıllık vazo eski Mısır'da ritüel için yapılan tuhaf karışımı ortaya çıkardı

    Araştırmacılar, "Bes figürü koruyucu bir deha olarak saygı gördüğünden, bu kupalardan içilen sıvının faydalı olduğu varsayılabilir" diye yazdı.

    Her şeyin ötesinde, bu çalışma eski Mısır'daki yaşamın benzersiz bir bileşenini vurguluyor. Eski Mısır tanrıları iyi belgelenmiş olsa da, eski Mısır dini uygulamalarının ayrıntılarının çoğu hâlâ sırını koruyor.

    Makale Research Square'de yayınlanmıştır.

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.