2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, Anayasa gereği devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmekte olduğu, okul türleri, öğrenci kabul ve kayıtlarına ilişkin hükümlerin, ilgili kanunlarla düzenlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Bu bağlamda 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, eğitimde gözetim ve denetim görevinin Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde bulunduğuna, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ise Türk vatandaşlarının eğitimlerini Türk ilköğretim okullarında sürdürmeleri gerektiğine hükmetmektedir. Yine aynı kapsamdaki 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ise özel okulların türleri ve bu okullara kabul edilebilecek öğrencilere ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti dünyaya örnek olacak demokratik bir anlayışla ülkemizde faaliyet gösteren özel milletlerarası okullar, azınlık okulları ve yabancılar tarafından açılan toplam 328 okula, hukuk devleti sınırları içinde faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli tedbirleri alarak, yukarıda sıralanan yasal düzenlemeler doğrultusunda eğitim öğretim yapmalarını sağlamaktadır" denildi.

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ULUSLARARASI EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Son günlerde yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren ve Türk öğrenci kabul eden okullarla ilgili olarak kamuoyunun gündemini meşgul eden hususlara ilişkin açıklamaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilerek, bu kapsamda faaliyet gösterdiği belirlenen Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının durumlarına ilişkin ilgililerle yapılan uzun müzakerelerde uzlaşılan noktalar şöyle aktarıldı;

1. Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin 'Türkçe' öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim iş birliği anlaşması çalışmalarına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması yönünde müzakerelerin devam etmesi karara bağlanmıştır.