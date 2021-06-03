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2 jean markası Türkiye'ye geri döndü

Lee ve Wrangler markaları, Türkiye’ye geri döndü. Yapılan açıklamaya göre, Karma Marka Mağazacılık Ticaret A.Ş. çatısı altında bir günde açılan beş mağaza ile birlikte son bir ayda toplam yedi mağazaya ulaşan Lee ve Wrangler markaları için online satış kanalı da devreye girdi

2 jean markası Türkiye'ye geri döndü
HABERTURK.COM

Jean markaları Lee ve Wrangler, Türkiye pazarına geri döndü. Karma Marka Mağazacılık Ticaret A.Ş. çatısı altında faaliyete geçen markaların, İstanbul Marmara Park, Bursa Sur Yapı Marka AVM, İzmir Optimum, Vadistanbul, İstanbul Viaport mağazaları ile e-ticaret satış sitesi aynı gün açıldı.

Lee ve Wrangler'ın Antalya Deepo ve İstanbul Optimum mağazalarıyla birlikte toplam 7 mağazada satışa sunulduğu belirtildi. Satılan ürünlerin üretiminin Türkiye’de yapıldığı, global koleksiyonda olmayan lokal ürünlerin de Karma Marka Mağazacılık tarafından geliştirildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Karma Marka Mağazacılık, Lee ve Wrangler markalarının küresel düzeyde sahibi olan Kontoor Brands şirketi ile bir anlaşma yaparak bu markaların global ürünlerinin Türkiye ve KKTC’de üretim, dağıtım, pazarlama ve satış-mağazacılık lisansını aldı.

HEDEF 100 MAĞAZA

Karma Marka Mağazacılık CEO’su Bora Alyanak, "Bu iki önemli markayı tekrar Türkiye’ye getirmekten ve pandemi nedeni ile perakende ticaretinin gerilediği, mağazaların kapandığı bir dönemde sektörün tekrar canlanmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öncelikle yatırımlarımızı Türkiye ve KKTC’ye yapacağız. Temmuz ayında 12 mağazaya ulaşacağız. İlk yıl hedefimiz 20 mağazaya ulaşmak. 3 yıl içerisinde Türkiye’deki en büyük 3 jean markasından biri olmayı hedefliyoruz. 3 yılda 100 mağaza açmayı planlıyoruz. Online satış kanallarına da çok önem veriyoruz. Bu kanalların toplam satışımız içerisindeki payının yüzde 40 olmasını amaçlıyoruz. Yurtdışına açılma planlarımız da bulunuyor" dedi.

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