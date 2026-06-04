2 mm'lik kaplama neden bu kadar konuşuluyor? Almadan önce bilinmesi gerekenler

Eski fayansı sökmeden yenilenebilen yeni nesil vinil kaplamalar, hem zamandan hem de tadilat masrafından tasarruf sağlıyor. Ancak ince LVT ile sert yapılı SPC arasındaki farkı bilmeden karar vermek, beklenmedik sorunlara yol açabiliyor.

YER FAYANSLARI TARİH OLUYOR: 2 MM'LİK KAPLAMA SÖKMEDEN BİR GÜNDE DÖŞENİYOR

Eski fayansı kırmadan, tek günde tamamlanabilen yeni nesil zemin kaplamaları, tadilat maliyetlerinin arttığı dönemde hızla yaygınlaşıyor. Ancak hangi ürünü seçmeniz gerektiği ve zemininizin bu uygulamaya uygun olup olmadığı büyük önem taşıyor.

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SPC Mİ, LVT Mİ?

Mağazalarda genellikle tüm ürünler için "vinil kaplama" ifadesi kullanılıyor. Oysa aynı kategoride görünen ürünler arasında ciddi farklar bulunuyor.

LVT (Luxury Vinyl Tile) olarak adlandırılan kaplamalar daha ince ve esnek bir yapıya sahip. Başlıkta yer alan 2 mm kalınlığındaki ürünler de bu sınıfa giriyor. SPC (Stone Plastic Composite) ise daha sert ve daha kalın bir yapıya sahip.

İki ürün arasındaki temel fark çekirdek yapısından kaynaklanıyor. SPC'nin içinde taş tozu ve polimer karışımından oluşan yoğun bir tabaka bulunuyor. Bu sayede daha ağır, daha rijit ve darbeye karşı daha dayanıklı bir zemin ortaya çıkıyor. Üreticilere göre bu yapı aynı zamanda ayak altında daha sağlam bir his ve daha iyi ses yalıtımı sağlıyor.

Pratikte ise seçim zeminin durumuna bağlı. Eğer zeminde hafif dalgalanmalar veya küçük seviyesizlikler varsa SPC daha avantajlı bir seçenek oluyor. İnce yapılı LVT kaplamalar ise düzgün olmayan yüzeylerde zamanla alttaki kusurları belli edebiliyor. Bu nedenle geniş yaşam alanlarında SPC, bütçe odaklı çözümlerde ise LVT daha mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor.

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"BİR GÜNDE BİTER" İDDİASI GERÇEK Mİ?

Bu yeni nesil sistemlerin en büyük avantajlarından biri montaj kolaylığı.

Geleneksel zemin kaplamalarında süreci uzatan en önemli unsur yapıştırıcı kullanımıydı. Kuruma süresi bekleniyor, taşan yapıştırıcılar temizleniyor ve uygulama günlerce sürebiliyordu.

SPC ve klik-kilitli LVT sistemlerinde ise bu aşamalar ortadan kalkıyor. Paneller, laminat parkede olduğu gibi birbirine geçerek kilitleniyor ve zemine sabitlenmeden uygulanıyor. Ayrıca birçok modelde ses yalıtımı sağlayan alt katman ürünle birlikte geliyor. Böylece ekstra şilte kullanımına da gerek kalmıyor.

Bu nedenle orta büyüklükteki bir oda birkaç saat içinde tamamlanabiliyor. Büyük projelerde bile yüksek uygulama hızının temel nedeni bu sistemler. Kısacası, uygun şartlarda "bir günde döşeme" vaadi abartı değil.

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DÜZ BİR ZEMİN YOKSA İŞLER DEĞİŞİYOR

Bu yöntemin en kritik noktası zeminin düzgün olması.

Klik-kilitli sistemler düz ve sağlam bir yüzey üzerinde en iyi performansı gösteriyor. Zeminde belirgin çukurlar veya çıkıntılar bulunuyorsa paneller zamanla hareket edebiliyor ve birleşim noktalarında açılmalar meydana gelebiliyor.

Bu nedenle deneyimli ustalar işe başlamadan önce mutlaka mevcut zemini kontrol ediyor. Hatta çoğu zaman zemini görmeden fiyat vermeyi tercih etmiyor.

Mevcut fayanslarda çatlak, oynama veya boşluk hissi veren bölgeler varsa bunların önceden tamir edilmesi gerekiyor. Fayansların tamamen sökülmesi şart değil ancak gevşek bölgelerin sabitlenmesi ve çatlakların doldurulması önemli. Küçük hazırlık işlemleri yapmak, ileride oluşabilecek sorunların önüne geçiyor.

BANYO VE MUTFAKTA KULLANILIR MI?

Kullanılabilir. Hatta bu kaplamaların en güçlü olduğu alanlardan biri ıslak hacimlerdir.

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SPC ve kaliteli vinil kaplamaların çekirdeği gözeneksiz olduğu için suyu emmez. Bu nedenle banyo, mutfak ve çamaşır odası gibi alanlarda güvenle kullanılabilir.

Yüzeye dökülen su kaplamanın içine işlemez, yüzeyde kalır ve kolayca temizlenebilir. Ayrıca üst bölümde yer alan şeffaf koruyucu tabaka çizilmelere karşı ekstra dayanıklılık sağlar. Kaplamanın yıllarca ilk günkü görünümünü korumasında bu katmanın önemli payı bulunur.

KAPI ALTINI KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN

Bu uygulamalarda en sık gözden kaçan detaylardan biri kapı boşluklarıdır.

Yeni kaplama mevcut fayansın üzerine uygulandığı için zemin birkaç milimetre yükselir. Çoğu alanda bu fark hissedilmez. Ancak kapı ile zemin arasındaki boşluk zaten sınırlıysa, uygulama sonrasında kapı zemine sürtmeye başlayabilir.

Bu durumun çözümü oldukça basit. Geçiş noktalarına uygun bir eşik profili uygulanabilir ya da kapının alt kısmından birkaç milimetrelik kesim yapılabilir. İç kapılarda bu işlem genellikle kısa sürede tamamlanır.

Bu nedenle zemin yenilemesi planlarken yalnızca renk ve desen seçimine odaklanmak yerine kapı altındaki boşluğu da kontrol etmekte fayda var.