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Haberler Gündem 3. Sayfa 2'nci kata tırmanan hırsızlar kamerada - Öne çıkan haberler
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İstanbul'da 2'nci kata tırmanan hırsızlar kamerada

İstanbul Bakırköy'deki apartmanın ikinci katındaki daireye tırmanarak içeri giren hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin şikâyetiyle inceleme başlatan polis, hırsızlardan birini yakaladı. Şüphelinin daha önce de başka adreslerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği de tespit edildi

2'nci kata tırmanan hırsızlar kamerada - Öne çıkan haberler
2'nci kata tırmanan hırsızlar kamerada
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DHA

İstanbul'da, apartmanın 2'nci katındaki daireye tırmanarak içeri giren hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen gün Bakırköy ilçesinde yaşandı. Apartmana tırmanan kişi, 2'nci kattaki daireye girdi. Bir kişinin de gözcülük yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Evine hırsız girdiğini fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde iki şüphelinin eşkalini belirlenerek, kimlikleri tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden Y.Ö. yakalandı.

BAŞKA EVLERE DE GİRMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin daha önce başka adreslerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği de tespit edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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