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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig'de günün sonuçları: Bursaspor'a Kuşadası çelmesi! - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'de günün sonuçları: Bursaspor'a Kuşadası çelmesi!

        2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. ve 3. Lig'lerde oynanan mücadeleleri HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalından seyredebilirsiniz. İşte bugünkü karşılaşmaların canlı yayınları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:09
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        Bursaspor'a Kuşadası çelmesi!
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        Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

        2. Lig 26. hafta müsabakaları ve 3. Lig 23. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalında bu hafta 7 maç yayınlandı.

        3. Lig 1. Grup

        14.00 Kuşadasıspor - Bursaspor (HT Spor)

        2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Altınordu - Batman Petrol Spor (HT Spor Youtube)

        2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 A.B. Üni Serik Belediyespor - Belediye Derince Spor (HT Spor Youtube)

        3. Lig 3. Grup

        14.00 Çorlu Spor 1947 - Pazarspor (HT Spor Youtube)

        3. Lig 4. Grup

        14.00 Edirne Spor - Polatlı 1926 SK (HT Spor Youtube)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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