2. ve 3. Lig'de günün sonuçları: Bursaspor'a Kuşadası çelmesi!

Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

2. Lig 26. hafta müsabakaları ve 3. Lig 23. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalında bu hafta 7 maç yayınlandı.

3. Lig 1. Grup

14.00 Kuşadasıspor - Bursaspor (HT Spor)

2. Lig Beyaz Grup

14.00 Altınordu - Batman Petrol Spor (HT Spor Youtube)

2. Lig Kırmızı Grup

14.00 A.B. Üni Serik Belediyespor - Belediye Derince Spor (HT Spor Youtube)

3. Lig 3. Grup

14.00 Çorlu Spor 1947 - Pazarspor (HT Spor Youtube)

3. Lig 4. Grup

14.00 Edirne Spor - Polatlı 1926 SK (HT Spor Youtube)

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.