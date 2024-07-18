2 ve 4 yıllık sözel bölümler ve puanları: Hangi üniversite kaç puanla alım yapıyor?
Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra girebileceği bölüm ve üniversiteleri araştırmaya başladı. Sözel bölüm gerektiren mesleklerden birini icra etmek isteyen öğrenciler için 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamasının olduğu bir liste derledik. İşte, detaylar...
YKS sonuçları açıklandı, milyonlarca öğrenci için tercih dönemi başlamak üzere. Tercihini sözel olarak yapacak öğrenciler için birçok meslek seçeneği var. İşte, 4 yıllık lisans sözel bölümleri, taban puanları ve başarı sıralaması...
2 VE 4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki linkten 4 yıllık lisans bölümlerinin ve taban puanlarının detaylı listesine ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERE VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ