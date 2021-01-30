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Online yemek sipariş platformu GetirYemek, 2'inci yaşına girmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, GetirYemek Türkiye’nin 81 ilinde 20 binin üzerinde üye restoran ile çalışmalarını sürdürüyor.

Uygulama üzerinden 2 yılın çok sipariş verilen bölgeleri İstanbul'da Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Şişli, Ankara’da ise Çankaya olurken, kullanıcılar en çok lahmacun kebap, burger, pizza ve tatlı çeşitleri siparişi verdi.

GetirYemek CEO’su Batuhan Gültakan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İkinci yaşını henüz doldurmuş bir marka olarak, bugün Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet göstermekten son derece gururluyuz. Henüz online yemek siparişi ile tanışmamış 11 şehrimize GetirYemek ile ulaşmayı başardık. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin dört bir köşesindeki 20 binin üzerindeki üye restoranımızla, şimdiye kadar olduğu gibi güvenle ve samimiyetle, kol kola yürümeye, restoranlarımıza ve sektörümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Pandeminin en çok sekteye uğrattığı sektörlerin başında gelen yeme-içme sektörü için harekete geçen GetirYemek, 10 Aralık itibarıyla siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldırmıştı. Proje çerçevesinde kaldırılan komisyona ek olarak üye restoranlara verilen reklam destekleri ve indirimlerle birlikte doğrudan ve dolaylı olarak sektöre tam 50 milyon TL değerinde destek sağlandığı kaydedildi.