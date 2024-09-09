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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı - SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!

        Mısır'ın Suez Limanı'ndan Akdeniz'e açılan gemide kaybolan 26 yaşındaki mühendis Yiğit Acar'dan, 2 yıldır haber alınamıyor. Giresun'daki ailesi henüz izine rastlanamayan oğullarının yolunu umutla beklerken, Türkiye kara sularına giren gemide Acar'ın kaldığı kamarasından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan numunelerde Acar'a ait DNA eşleşmesine rastlanmadı. Acar'ın annesi Arzu Acar, "İncelemelerde 'DNA yok' deniliyor. Benim oğlum gemiye hiç binmedi mi? Önce oğlumun gemiye bindiğini kanıtlasınlar; kesin bilelim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:18
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        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
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        Portekiz'in Porto Limanı'na gitmek için Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan, Liberya bayraklı, 172 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki 'Dema M' adlı genel kargo taşıyan gemide, 4'üncü mühendis olarak çalışan Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Yiğit Acar'ın (26), 7 Eylül 2022'de gemide olmadığı tespit edildi.

        MÜHENDİS GEMİDE KAYBOLDU

        DHA'da yer alan habere göre Süveyş Kanalı'nı geçip, açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar bulanamadı. Kaybolduğu gün gemide görüldüğü öne sürülen mühendis için gidilen rota üzerinde arama yapıldı.

        ARAMA ÇALIŞMASINDA BULUNAMADI

        Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da girişimleriyle başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, mühendisin izine rastlanmadı.

        TÜRKİYE KARA SULARINA GİREN GEMİDE İNCELEME

        Yiğit Acar'ın eşyalarının bulunduğu 2 valizden 1'i, Portekiz Konsolosluğu'ndan İstanbul'a, buradan da Şebinkarahisar Savcılığı'na gönderilirken, Türkiye kara sularına giren gemide Acar'ın kaldığı kamarasından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan numuneler incelendi.

        DNA EŞLEŞMESİNE RASTLANMADI

        Kameradaki yataktan sürüntü örneklerinin yetersiz çıktığı incelemede, Acar'a ait DNA eşleşmesine rastlanmadı.

        "OĞLUM GERÇEKTEN GEMİYE BİNDİ Mİ"

        Giresun'daki ailesi henüz izine rastlanamayan oğullarının yolunu umutla beklerken, Acar'ın annesi Arzu Acar, son gelişmeyle oğlunun gemiye binip, binmediğinin belirlenmesini istedi.

        Arzu Acar, "Tam 2 yıl olacak; oğlumdan hiçbir haber, hiçbir ilerleme yok. Ne savcılık kanalıyla ne adli kanalda ne de bizim başka etraftan bulduğumuz kişiler tarafından hiç kimseden hala hiçbir ses yok. Herkes suskunlukta. Oğlum kaybolduktan 15 gün sonra gemi, ilk Portekiz'e gidiyor. Orada polisler tarafından, Interpol tarafından bir baskın yapılarak araştırma yapılıyor. Ama onun sonucu halen elimize geçmedi. Oğlum gerçekten gemide miydi? Gemiye bindi mi? 2 yıldır hiçbir şeyden haberimiz yok" dedi.

        "HERKESTEN ŞÜPHELENİYORUM"

        Kimsenin ifadesine güvenmediğini söyleyen Acar, "Son incelemelerde 'DNA yok' deniliyor. Fakat bize ilk kaptan 'Yiğit'in odasını adli olay olduğu için kilitledik, kapalı' demişti. Peki, bu oda kapalıysa, kilitliyse son Türk polislerinin yaptığı aramada DNA eşleşmesi nasıl olmadı? DNA, 8-9 ayda bozulamaz. Benim oğlum acaba o kamarada hiç kalmadı mı? Benim oğlum gemiye hiç binmedi mi? Herkesten, her şeyden şüpheleniyorum. Kimsenin ifadesine de güvenmiyorum. Önce oğlumun gemiye bindiğini kanıtlasınlar; kesin bilelim. Ondan sonra da ne olduğuna bakalım" diye konuştu.

        "YİĞİT GİTTİĞİ GÜNDEN BERİ SALONUMUZA GÜNEŞ GİRMEDİ"

        Oğluyla ilgili tüm görüntülere ulaşmak istediğini belirten Acar, "Onunla ilgili bütün görüntüleri istiyorum. Mısır uzak, yabancı ülkeye ulaşamayız, zor olur. Oğlumun gemideki görüntüleri istiyorum. Lütfen artık bize de kulak versinler. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de bu Türkiye'nin bir evladıyız. Oğlumuzu vatana, millete hayırlı bir şekilde yetiştirdik. Oğlumuza ahlaksızlık, hırsızlık öğretmedik. Onu okuttuk, üniversiteyi bitirdik, mühendis oldu, işe başladı. Evimizde salonunun güneşliği, perdesi halen kapalı. Yiğit gittiği günden beri salonumuza güneş girmedi. İnşallah Yiğit geldiği zaman perdeyi açacağız; o günleri bekliyoruz" dedi.

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        #Yiğit Acar
        #Son dakika haberler
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