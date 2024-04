20. Akbank Kısa Film Festivali'nde ödüller verildi

Türkiye'nin sanat sahnesine önemli katkılar sunan Akbank Sanat'ın ev sahipliğinde 20 yıldır

süregelen geleneğiyle sanat tutkunlarını bir araya getiren, kısa filmlerin üretimini

cesaretlendirmeyi ve yeni sinemacıları desteklemeyi amaçlayan 20. Akbank Kısa Film

Festivali, 25 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Yeni ve çeşitli perspektiflerin sinema dünyasına kazandıran 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin ulusal ile uluslararası kategorilerde düzenlenen Yarışma Bölümü ise bu yıl 71 ülkeden toplam 2421 kısa film başvurusuna ev sahipliği yaptı.

sinema dünyasından isimlerin ve kalabalık bir konuk topluluğunun katılımıyla gerçekleştirildi.. Törende sahnede konuşma yapan Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı; “Akbank Sanat, 30. yaşını geride bırakırken, ulusal ve evrensel mirasa sahip çıkma kararlılığını koruyor. 20’nci yılını kutladığımız Akbank Kısa Film Festivalimiz de bu mirası gelecek nesillere aktarmak ve sanatı yaşatmak adına kritik bir rol oynuyor. Her sene büyüyen ve güçlenen festivalimiz yolculuğunu yeni değerlerle sürdürecek. Akbank Sanat olarak topluma değer katma sürdürülebilirlik vizyonumuzla, ülkemizin kültür ve sanat damarlarını beslemeye, Türkiye ile küresel sanat evreni arasında bir köprü kurmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

‘The Two Lives of Sepideh’ Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu.

Mehmet Günsür, Tahmina Rafaella, Viorica Capdefier, Ali Asgari ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşan ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu Uluslararası Yarışma ‘Dünyadan Kısalar’ Bölümü En İyi Kısa Film Ödülü’nü, Stephen Vuillemin’in yönetmenliğini yaptığı ‘A Kind of Teastament’ kazandı.

• A Kind of Testament - Stephen Vuillemin

Uluslararası Yarışma Mansiyon

• Oyu - Atsushi Hirai

Uluslararası Yarışma Mansiyon

• The Two Lives of Sepideh - Soha Niasti

Genç Bakışlar En İyi Kısa Film Ödülü

• Eve Dönüş - Demir Demirbağ

Genç Bakışlar Mansiyon