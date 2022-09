20 ila 50 yaşın hastalığı! Avrupa'da birinci sırada engellilik nedeni

Migren hastalarının yaşadığı en büyük sorunlardan birinin ise etiketlenmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özgü, "Kalp krizi geçiren bir hastaya daha ılımlı yaklaşılırken, migren atağı olan kişiler aynı pozitif ayrımcılıkla karşılaşmıyor. Bu hastalar 'alt tarafı baş ağrısı, bir ağrı kesici al' diye geçiştiriliyor ve hayatın rutin akışının devam etmesini isteyen bu kişiler yüzünden çok büyük zorluk yaşıyorlar. Bir kişiler ataklar sürecinde işe gidemiyor, sinemaya gidemiyor, çocuklarının mezuniyetine gidemiyor. Her şey aksıyor, çok zor bir döngü yaşanıyor. Bu nedenle hafife alınacak bir hastalık değil" şeklinde konuştu.

MİGREN HASTASI DOKTOR: 15 YILDIR ATAK YAŞAMIYORUM

Migren hastalarının, hastalıklarını tanımaları ve kabullenmeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özge, şu önerilerde bulundu: "Ben de bir migren hastasıyım. Tanı alıncaya kadar 3 kez sinüzit ameliyatı oldum. Bu alanda uzman oldum ve çözüm üretmeye başladım. 15 yıldır atak yaşamıyorum; çünkü yapılması gereken her şeye uyuyorum. Örneğin; yeme düzenime, sıvı alımıma, uyku düzenime dikkat ediyorum. Her sabah 15 dakika pilates yapıyorum, stresi nasıl yöneteceğime dair eğitim aldım ve bunları uygulamaya çalışıyorum. Öğünlerimi atlamıyorum ve ara öğünlerimi muhakkak yanımda taşıyorum, olur da bir gün atak geçirirsem diye atak anında kademeli kullanmam gereken ilaçlarım, bir davete bile gitsem çantamda yerini alıyor. Ataklarım başlarsa o ilaçları bir hasta olarak doktorumun tarif ettiği şekilde almam gerektiğini biliyorum. Ben de hastalarımın aynı şekilde davranmalarını istiyorum. Hastalar migren yokmuş gibi davranmasın ama migrenin hayatlarını yönetmesine de izin vermesin" dedi.

MİGREN HASTALARI HİMALAYALAR'A DA TIRMANABİLİR, KIZILDENİZ'E DE DALABİLİR

Migren hastasının bir şeyden geri durmasına gerek olmadığını belirten Prof. Dr. Özge, sözlerine şöyle devam etti: "Her şeyi yapabilirsiniz. Himalayalar’a da tırmanabilirsiniz, Kızıldeniz’in dibine de dalabilirsiniz ve her mesleği yapabilirsiniz ama migren kurallarını bilip hayatınızdaki düzenlemeleri buna göre yaparak… Ancak tıbbi yardım almalısınız, migren artık çözümü olan bir hastalık. Atakları önleyen ilaçlar, ilaçların yanında sinir uçlarına özel enjeksiyonlar, botulinum toksin, migren aşısı diye bilinen bazı antikor tedavileri var; hepsini uyguluyabiliyoruz. Şimdi onların hapları da geliyor. Dünyada ruhsat aldı, Türkiye’de de ruhsat başvuruları yapıldı, yakında kullanılacağını umut ediyoruz. Her yöntemle hastanın eğitimi, yaşam şeklinin düzenlenmesi, ataklara erken ve doğru müdahale, atakların gelmemesi için yapılacak uygulamalar gibi yöntemlerle ağrıyı hayatlarına en az müdahale edecek şekle getirmeye çalışıyoruz."