20'lik Diş Ağrısı Nasıl Geçer ve Kaç Gün Sürer? 20'lik Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

20'lik diş ağrısına ne iyi gelir? 0:00 / 0:00

20’lik Diş Ağrısı Nasıl Geçer?

20’lik diş ağrısı çok ciddi bir ağrıdır. Peki 20’lik diş ağrısı nasıl geçer? Sizler için sıraladık;

20’lik dişin ağrıyan kısmına buz uygulaması yapılması mümkündür. Buz ağrıyan yeri rahatlatır.

Bazı durumlarda ılık suyla ağzın çalkalanması ya da naneli suyla ağız çalkalamak da 20’lik diş ağrısını hafifletir.

20’lik diş ağrısı sarımsağı ezerek dişin üzerine koyduğunuzda da geçebilir.

Tuzlu salatalığın dişin üzerine konması da ağrıyı hafifletir.

Oksijenli suyun suyla seyreltilmesiyle elde edilen karışımla gargara yapılması diş ağrısını hafifletir.

Karanfil diş ağrısına iyi geldiği için 20’lik diş ağrısı için de kullanılabilir.

20'lik Diş Ağrısı Kaç Gün Sürer?

20’lik diş ağrısını kimse yaşamak istemez. Bu yüzden 20’lik diş ağrısı kaç gün sürer? Diye pek çok kişi merak eder. Bu ağrının süresi dişin durumuna bağlı olarak değişebilir. Ortalama 2 gün devam eden ağrının sonunda eğer diş derinin üstüne çıkmayı başaramazsa derinin içinde büyümeyi sürdürebilir. Bu durumda dişin çekilmesi gerekir. Ancak bu ağrı eğer diş dışarı çıkamazsa 2 haftaya kadar devam edebilir. Ağrı uzun sürer ve diş dışarı çıkmazsa mutlaka bir diş hekimiyle görüşün.

20'lik Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

20’lik diş ağrısına ne iyi gelir? Diye merak edenler için sıraladık;

Diş ağrısının azalması için ağrıyan yere buz uygulaması yapılabilir. Soğuk ağrıyı azaltacağı için tavsiye edilen yöntemler arasındadır.

Tuzlu suyla gargara yapmak ağrının azalmasına yardımcı olur.

Sarımsağın antibiyotik ve antiseptik özelliği olduğundan ezip ağrıyan yere koyulursa ağrı belli bir süre sonra kesilecektir.

Ağrıyı kesen yağların kullanılması 20’lik dişin ağrısını dindirir.

Karbonatlı suyla gargara yapılabilir.

Ağrı kesici bitki çayları içmek de ağrıya iyi gelir.

20'lik Diş Ağrısı Nerelere Vurur?

20’lik diş ağrısı nerelere vurur? Sorusu çok yaygındır. Genellikle 20’lik diş ağrısı başa, kulağa ve boyna vurmaktadır. Ayrıca ağrı çenenin tamamına yayılarak genel olarak ağızda ağrıya neden olabilir. 20’lik diş ağrısı ilerlediğinde lenflerin de şişmesine neden olabilir.

20'lik Diş Ağrısı Kola Vurur mu?

20’lik diş ağrısı çok şiddetlidir. Çoğunlukla yalnızca tek bölgeyle kalmayıp farklı yerlerde de ağrıya neden olabilmektedir. Bu yüzden pek çok kişi 20’lik diş ağrısı kola vurur mu? Diye merak eder. 20’lik diş ağrısı başa, kulağa ve çeneye vurur fakat kola vurduğu çok fazla görülmez. Eğer 20’lik dişle beraber kolda da ağrı hissediliyorsa vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmekte fayda vardır.

20'lik Diş Ağrısı Nasıl Anlaşılır?

20’lik diş ağrısı nasıl anlaşılır? Diye merak edenlere öncelikle bu ağrının dişlerin tamamına yayıldığını söyleyebiliriz. Diş etlerinde hassasiyet artar. Lenflerde şişme olabilir. Başta ağrı ve ağzın içinde kötü koku oluşur. Bir şey çiğnerken de 20’lik diş ağrısı hissedilebilir.

20'lik Diş Ağrısı Evde Nasıl Geçer?

20’lik diş ağrısı evde nasıl geçer? Diye merak eden pek çok kişi vardır. Sarımsak, tuzlu su ve karanfil kullanabilirsiniz.