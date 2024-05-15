20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı, açıklama var mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs sonrası 20 Mayıs Pazartesi okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. 20 Mayıs resmi tatil tarihleri içerisinde yer almıyor. Peki 19 Mayıs sonrası 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı, açıklama geldi mi?
19 Mayıs atölyeler, konserler ve etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs bu sene Pazar gününe denk geliyor. Öğrenciler ve veliler ise 20 Mayıs okulların tatil durumunu merak ediyor. Peki 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?
20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden 20 Mayıs Pazartesi günü devam edecek. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk’ün bu tarihte Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır.
2024 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı