19 Mayıs öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de 20 Mayıs'ın tatil olup olmadığı oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş; 20 Mayıs'ın Cuma günü olması nedeniyle hafta sonu ile birleştirilme ihtimalini araştırıyor...