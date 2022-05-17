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20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs tatili birleşti mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Milli bayramlarımızdan biri olan ve resmi tatil olarak kutlanan bu özel günün Perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar; 20 Mayıs tatil mi sorusunun cevabını aramaya başladı...

  • 01
    20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs tatili birleşti mi?

    19 Mayıs öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de 20 Mayıs'ın tatil olup olmadığı oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş; 20 Mayıs'ın Cuma günü olması nedeniyle hafta sonu ile birleştirilme ihtimalini araştırıyor...
  • 02
    20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs tatili birleşti mi?

    18 MAYIS OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

    18 Mayıs 2022 Çarşamba günü yarım gün olmayacak. Okullar ve iş yerleri tam gün açık olacak.
  • 03
    20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs tatili birleşti mi?

    19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? OKULLAR, LİSE, ÜNİVERSİTE, MEMURLAR, ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil sayılıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ile memurlar ve özel sektör de resmi tatil kategorisine giriyor.
  • 04
    20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs tatili birleşti mi?

    20 MAYIS TATİL Mİ?

    20 Mayıs 2022 Cuma günü için henüz resmi açıklama yapılmadı. Şu an için 20 Mayıs cuma gününde okullar ve iş yerleri açık olacağı görünüyor.

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