20 milyon dolarlık teşvik belgesi aldı Kontek Enerji'nin iştirak firması Maxxen'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na enerji depolama sistemleri üretim tesisi projesi için yaptığı teşvik başvurusu olumlu sonuçlandı. Öncelikli ve teknolojik yatırımlar kapsamında 5. Bölge Yatırım Teşvik Belgesi alan şirket 20 milyon doların üzerinde yatırım yapacak

Habertürk Giriş: 24.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:21 facebook

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