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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 20 milyon dolarlık teşvik belgesi aldı - İş-Yaşam Haberleri

        20 milyon dolarlık teşvik belgesi aldı

        Kontek Enerji'nin iştirak firması Maxxen'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na enerji depolama sistemleri üretim tesisi projesi için yaptığı teşvik başvurusu olumlu sonuçlandı. Öncelikli ve teknolojik yatırımlar kapsamında 5. Bölge Yatırım Teşvik Belgesi alan şirket 20 milyon doların üzerinde yatırım yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:21
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        20 milyon dolarlık teşvik belgesi aldı
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        20 milyon dolar yatırım teşviki alan Maxxen, batarya bazlı enerji depolama sistemleri üretimi yatırımı için 5. Bölge kapsamında sunulan desteklerden yararlanacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre Maxxen, Enerji Depolama sistemi üretim tesisini 2024’te faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

        10 BİN METREKARE ALANA KURULACAK

        Kontek Enerji, Aydın / Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alana enerji depolama sistemleri üretim fabrikası kuracak.

        2024 yılının üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması beklenen ve yıllık hedeflenen üretim kapasitesinin 3 GWh olduğu üretim tesisi, faaliyete geçtiğinde şirket istihdamının yaklaşık yüzde 100 oranında artması bekleniyor.

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