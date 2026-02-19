Canlı
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 20 Şubat 2026 Cuma hava durumu: Meteoroloji’den son dakika uyarılar! İstanbul, Ankara, İzmir’de yağış var mı?

        Meteoroloji uyardı! 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Şubat 2026 Cuma gününe ilişkin son hava durumu tahminleri yayımlandı. Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava dalgası birçok ilde sağanak ve kar yağışı ihtimalini gündeme getirirken, bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Bu kapsamda, "20 Şubat hava nasıl olacak?", "Kar yağışı var mı?", "İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl?" sorularına yanıt ararken, Meteoroloji'nin güncel il il tahmin raporu merak konusu oldu. İşte güncel hava durumu...

        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 23:54 Güncelleme: 19.02.2026 - 23:54
        20 Şubat 2026 Cuma günü için Meteoroloji’den peş peşe hava durumu açıklamaları geldi. Türkiye genelinde yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi beklenirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği bildirildi. Doğu ve iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapılırken, kıyı kesimlerde ise sağanak yağış öne çıkıyor. Hafta sonu öncesi plan yapan vatandaşlar, Meteoroloji’nin son dakika hava durumu değerlendirmelerini yakından takip ediyor. İşte 20 Şubat Cuma il il hava durumu tahminleri ve yapılan kritik uyarılar…

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Bitlis ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Kırklareli, Rize, Muş, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        İSTANBUL 8°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

        İZMİR 8°C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        ANKARA -1°C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu.

