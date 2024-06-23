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        Haberler Bilgi Yaşam 20 Temmuz hangi burç? 20 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        20 Temmuz hangi burç? 20 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Astroloji tutkunlarının sık sık sorduğu sorulardan biri olan "20 Temmuz Hangi Burç Oluyor?" sorusu, her burcun belirli bir ayı ve tarih aralığını temsil ettiği için önem taşır. Bu tarihler, kişilerin astrolojik profilini ve karakteristik özelliklerini belirleyen başlıca faktörlerden biridir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:00
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        Astroloji uzmanları, doğru burç ve yükselen hesaplamalarının yanı sıra burcun kişilik üzerindeki etkilerini de vurgularlar. 20 Temmuz tarihinde doğanlar, hangi burcun özelliklerini taşıdıklarını öğrenmek ve bu burcun genel yorumunu keşfetmek isterler.

        Astroloji, insanların doğdukları anda Güneş'in hangi burçta olduğuna göre 12 farklı burçtan oluşan bir sistemdir. Her burcun kendine özgü özellikleri, evleri ve doğum haritalarına göre belirlenen dereceleri vardır. Bu nedenle astroloji meraklıları, hangi gün hangi burcun hüküm sürdüğünü ve bu burçların özelliklerini sıklıkla araştırır. Peki, 20 Temmuz Hangi Burç? 20 Temmuz Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        20 Temmuz Burcu Ne

        22 Temmuz tarihinde doğanlar Yengeç burcudur. Zodyak çemberinin dördüncü burcu olan Yengeç burcu 21 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Su elementine ait olan Yengeç burçları duysal olarak da bilinir.

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        20 Temmuz Burcu Özellikleri

        • Yengeç burçları, oldukça duygusal ve sezgileri güçlü kişilerdir. Çevresindeki insanların duygularını kolayca anlayabilir ve empati kurabilirler.
        • Hassas yapıları nedeniyle kolayca incinebilirler. Aynı zamanda oldukça yardımsever ve fedakar kişilerdir. Sevdiklerine karşı her zaman destek olmaya hazırdırlar.
        • Aile ve yuva onlar için çok önemlidir. Sevdikleriyle vakit geçirmekten ve onları mutlu etmekten büyük keyif alırlar. Evcil bir ruha sahip olmalarının yanında, ev işlerinde de oldukça beceriklidirler.
        • Yaratıcı ve hayal gücü geniş kişilerdir. Sanatsal alanlarda oldukça başarılı olabilirler.
        • Güvenilir ve sadık arkadaş ve sevgililerdir. Sevdiklerine karşı son derece bağlıdırlar ve onları asla hayal kırıklığına uğratmazlar.

        20 Temmuz Burcu Erkeği Özellikleri

        • Duygusal ve sevecen
        • Koruyucu ve güvenilir
        • Romantik ve hayalperest
        • Hassas ve alıngan
        • Evcil ve aile odaklı
        • Başarılı ve hırslı
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        20 Temmuz Burcu Kadını Özellikleri

        • Sevecen ve anaç
        • Duygusal ve güçlü sezgiler
        • Sadık ve güvenilir
        • Hassas

        20 Temmuz Burcu Yorumu

        20 Temmuz'da doğan Yengeç burçları, son derece duygusal, sezgileri güçlü ve aile odaklı bireylerdir. Hassas yapılarıyla kolayca incinebilirler, fakat bu özellikleri onları aynı zamanda son derece yardımsever ve fedakar yapar. Sevdiklerine karşı her zaman destek olmaya hazırdırlar ve aileleriyle olan bağları çok derindir. Aile ve yuva kavramları onlar için hayatlarının merkezindedir ve sevdikleriyle birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alırlar. Yaratıcı ve geniş bir hayal gücüne sahip olan Yengeç burçları, özellikle sanatsal ve duygusal alanlarda büyük başarılar elde edebilirler. Güvenilir ve sadık arkadaşlar ve sevgililerdir; sevdiklerine karşı derin bağlılık duyarlar ve onları asla hayal kırıklığına uğratmazlar.

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        20 Temmuz Yükseleni Nedir?

        20 Temmuz tarihinde doğan birinin yükselen burcu hesaplanırken doğum anında doğu ufku üzerinde hangi burcun yükseldiği belirlenir. Yükselen burç, kişinin doğduğu anda gökyüzünde yükselen burç ve derecesidir ve kişinin dış dünyaya karşı ilk izlenimi ve fiziksel görünümünü temsil eder. Tam olarak 20 Temmuz gününde ve doğum saatinde hangi burcun yükseldiğini bilmek için kesin doğum saati ve doğum yeri bilgisi gereklidir. Her doğum anında yükselen burç değişebilir, bu nedenle genel olarak bir cevap vermek yerine, kişinin doğum haritasını hesaplayarak yükselen burcun belirlenmesi gerekir.

        20 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

        • Abdülhamit, Osmanlı padişahı
        • Selin Demiratar, Türk oyuncu

        20 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

        • Friedrich Hölderlin Alman şair
        • Henrik Ibsen, Norveçli yazar
        • İsmail Gaspıralı, Gazeteci
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