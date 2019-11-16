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20 ton kaçak et yakalandı

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Sakarya’nın Erenler İlçesinde yaşayan bir kadının Erenler Belediyesini arayarak bir dükkanda kedi kesildiğini iddia etmesi üzerine 2 ayrı adrese yapılan baskında yaklaşık 20 ton kaçak et yakalandı. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin ifadesi alındı.

Firma sahibinin ifadesi alındı

 

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Erenler İlçesinde bulunan Toptancılar Çarşısındaki (TOPÇA) 2 ayrı adreste kedi kesildiği iddiasıyla ihbar alan Erenler Belediyesi Zabıta Ekipleri, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince yan yana bulunan 2 dükkana baskın yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyonda işletme sahibi Ömer Kayar ve Burak Saçan isimli 2 kişi ile Ömer Kayar’ın yanında çalışan A.K. isimli 3 kişinin ifadesi alındı.

BAŞKA İŞLETMELERE SATMIŞ

Sakarya Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından etlerden numune alınırken, yapılan ilk inceleme sonrası yaklaşık 20 Ton kaçak ete el konuldu. Erenler Belediyesince görevlendirilen çöp kamyonlarına doldurulan etler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Sahasına götürüldü. Şehirdeki birçok işletmeye et sattığı iddia edilen Ömer Kayar’a ait işyerinde çok sayıda kelle ve paça ele geçirilirken, kıyma haline getirilmiş etlerin içerisinde ne bulunduğu ise yapılan testlerden sonra belli olacak.

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