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20 yaş altı yasak saatleri değişti! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Kasım ayından beri sokağa çıkma saatleri 3 saatle sınırlı olan 20 yaş altı çocukla ve gençlerin sokağa çıkma saatleri dün gerçekleşen kabine toplantısıyla değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme açıklamasıyla gündeme gelen "20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitiyor mu?" sorusunun cevabı da belli olmuş oldu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ne? 2 Mart 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 20 yaş altı seyahat izni var mı, toplu taşıma kullanabilir mi?

20 yaş altı yasak saatleri değişti! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararları dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından esnetildi. Kasım ayından beri sokağa çıkma saatleri 3 saatle sınırlı olan 20 yaş altı çocuklar ve gençler kısıtlamaların saatleri genişletildi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? 20 yaş altı seyahat edebilir mi, bugün sokağa çıkabilir mi?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2020'de yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

1 MART 2021 TARİHLİ KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARA GÖRE20 yaş altı çocukların ve gençlerin 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine karar verildi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili sorular karşısında kabine toplantısına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullanırız.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklanan kararlara göre 20 Kasım 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kararına eklemeler yapıldı. Yeni karar göre gün içinde sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktıkları süre içinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Yeni genelgede bulunan " 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 1 belirlenen saatler içerisinde (10.00­13.00, 13.00­16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanacak." maddesi 20 yaş altı çocukların ve gençlerin şehir içi toplu taşıma kullanımı kısıtlanmıştı.

VALİLİK AÇIKLADI: 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE TOPLU TAŞIMA KISITLAMASI KALKTI MI?

03.02.2021 Çarşamba günü saat 19:00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha meclisinin aldığı karar göre;

Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu karar ile getirilen sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.

Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı olanlar, İçişleri Bakanlığının şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.)
kullanma kısıtlamasından da muaf tutulacak.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Sadece örgün eğitime devam edecek olan okulların öğrenci/öğretmen/çalışanları kısıtlamadan muaf olacak.

20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

KREŞE GİDEN ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKABİLİR Mİ?

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.

20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

20 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER, PROFESYONEL VE MİLLİ SPORCULAR SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

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