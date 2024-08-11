20 yıl sonra iflasına karar verilen Erol Aksoy 4.5 milyar ödeyecek

20 yıllık geçmişi olan dava 2001 krizinin ardından el konulan bankalardan İktisat Bankası'ndan kullandırılan kredilerle ilgili... Erol Aksoy’a ait bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devriyle, Erol Aksoy için de bugüne taşınan süreç işlemişti.

Mahkeme süreci de İktisat Bankası’nın yönetiminde yer alan ve grup şirketlerine kullandırılan kredilerde imzası olan 7 kişiye karşı 2003 yılında iflas talebi ile dava açılması ile başladı.

Bu kişiler arasında Erol Aksoy ve eşi İnci Aksoy’un yanı sıra, 2012’de hayatını kaybeden avukat Hüseyin Derin Yarsuvat, Cüneyt Sel, Roy Arto Gevrekyan, Mehmet Celal Seven ile hayatını kaybeden eski Sümerbank Genel Müdürü İsmail Emen yer aldı.

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İflas talepli dava devam ederken bir yandan da borcun tasfiyesi için de bir dizi protokol imzalandı. Erol Aksoy Grubu, TMSF’ye 242 milyon dolarlık bir ödeme yaptı.

İstanbul 1. Asliye Mahkemesi’nde görülen davada karar 28 Aralık günü görülen duruşmada çıktı. Davalı avukatları, mahkemeye sunulan son bilirkişi raporunun yetersiz ve yanlı olduğunu, hükme esas alınamayacağını ve yeni rapor alınması talebinde bulundu.

Aksoy çiftinin avukatı ise, duruşmada yaptığı savunmada “2017 yılındaki tahsilat raporları ile bilirkişi raporlarındaki tahsilat tutarları uyuşmamakta. 2017 yılındaki tahsilat tutarları daha yüksekken raporda bunlar daha az yazılmış. Yeni bir heyetten rapor alınmasını talep ederiz” ifadelerini kullandı.