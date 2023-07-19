200, 225, 250, 275, 300 taban puanı ile alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve başarı sıralamaları
200, 225, 250, 275, 300 puanla alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve başarı sıralamaları adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17 ve 18 Haziran günlerinde gerçekleştirilirken YKS sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanacak olan 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile YKS tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 TYT, AYT ve YDT 200, 225, 250, 275, 300 puanla alım yapan üniversiteler sıralaması...
17-18 Haziran günleri arasında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar TYT, AYT ve YDT puanları ile tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? sorusuna yanıt arayan adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirirken 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralamasını göz önünde bulundurarak. İşte 200, 225, 250, 275, 300 taban puanıyla alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve başarı sıralamaları...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2023 YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bellil değil. Ancak sınavın 20 Temmuz itibari ile açıklanmasından sonra tercihlerin başlaması bekleniyor.
ADAYLAR KAÇ TANE ÜNİVERSİTEYE BAŞVURABİLİR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
200,225,250,275,300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?
YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından 200, 225, 250, 275, 300 puanla alım yapan2 yıllık ve 4 yıllıküniversite taban puanları araştırmalara başlayacak.
Tercihlerde üniversite taban puanları ile bölümlerin başarı sıralamaları etkili olacak. İşte YKS taban puanlarına ilişkin detaylar;
2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.
YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.
2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.