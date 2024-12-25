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        Haberler Ekonomi Girişimcilik 200 girişimciye özel Teknoloji Geliştirme Merkezi açılıyor - Girişimcilik Haberleri

        200 girişimciye özel Teknoloji Geliştirme Merkezi açılıyor

        İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimcilik merkezi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), firmalara Ar-Ge kanununda geçen vergisel istisnaları sunan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurmaya hazırlanıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "30 girişimin, toplamda da yaklaşık 200 girişimcinin TEKMER imkanlarından yararlanmasını hedefliyoruz. 'Yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği' gibi alanlarda çalışan girişimcilere özel imkanlar sunacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:32
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        200 girişimciye kapılarını açacak
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        İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimcilik merkezi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), firmalara Ar-Ge kanununda geçen vergisel istisnaları sunan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kuruyor.

        BTM Sahne XL etkinliğinde açıklamalarda bulundu İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Merkezimizde girişimcilerimize daha fazla destek sunmak ve yenilikçi projelere daha güçlü bir altyapı sağlamak amacıyla kısa adı TEKMER olan Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz. 30 girişimin, toplamda da yaklaşık 200 girişimcinin TEKMER imkanlarından yararlanmasını hedefliyoruz. 'Yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği' gibi alanlarda çalışan girişimcilere özel imkanlar sunacağız" dedi.

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        BTM olarak bu yıl toplam bin 158 girişime, bin 486 girişimciye ücretsiz hizmet verdiklerini belirten Avdagiç, "Bu yıl 17 girişimimiz yatırım aldı ve şimdiye kadar yatırım alan BTM girişimlerinin sayısı 132'ye yükseldi. Ticarileşen 19 girişimimiz ise ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra, global arenada da ses getiren projelere imza attılar" bilgilerini paylaştı.

        BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da

        Sahne XL etkinliğinde 39 girişim stant açarken, 18 girişim de sunum için sahne aldı. Sunum yapan girişimler şu şekilde;

        - HirinGames

        - Vezüve

        - SporAra

        - TellPal

        - Mindmoov

        - Pinyto

        - Yedir App

        - Pace

        - Deeplay Creative Studio

        - OyunMu

        - Luufs

        - Kubulab

        - NexRacon

        - Vatut AI

        - GoKargo

        - Kiraz.co

        - eşyala.com

        - Beekod

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