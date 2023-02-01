Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik İşveren
ABONE OL

2009’da 1000 TL borcunu ödemeyen 17.5 gram altın kazandı

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması kanunu teklifi kapsamında vergi dairelerine olan 521 milyar lira borçtan 43.5 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan 196 milyar lira borçtan da 47.8 milyar lira tahsilat yapılması öngörülüyor. Bir vatandaş 2009 yılında 1000 liralık vergi borcunu ödemeyip altına yatırmışsa, borcunu da yapılandırma kanunu ile sağlanacak ödeme kolaylığından yararlanarak öderse 17.5 gram altın kazanmış olacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

2009’da 1000 TL borcunu ödemeyen 17.5 gram altın kazandı

Devlete olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında, teklifin etki analizi hakkında komisyon üyelerine bilgi verildi. Buna göre, teklifin kesinleşmiş alacaklarla ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor. Vergi dairelerine borçlu kişi sayısı ise 14 milyon 156 bin 341 olarak açıklandı. Devlete olan 2000 liranın altındaki borçlar silineceği için 7 milyon 691 bin 666 kişi borçtan kurtulacak. Vergi dairelerine borcu bulunan geri kalan 6 milyon 465 bin kişiden, son yapılandırma kanunundaki performans dikkate alınınca 43.5 milyar liralık tahsilat yapılması öngörülüyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na 3 milyon 277 bin işyeri ve 14 milyon 613 bin sigortalının 196 milyar lira borcu bulunduğu belirtildi. Son yapılandırma kanunundaki başvuru ve tahsilat tutarı dikkate alınarak SGK alacaklarından da 47.8 milyar lira tahsilat yapılması bekleniyor.

Yapılandırma teklifi vergi dairelerince takip edilen, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekip de ödenmeyen kişi başına 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesini öngörüyor. SGK’ya olan borçlarda ise 500 lirayı aşmayan asli alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezasının 10 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. Bu şekilde silinecek borç tutarının vergi dairelerinde 4.6 milyar lira, SGK’da ise 1.7 milyar lira olacağı açıklandı.

“SANAL ENFLASYON ORANI” İLE ENFLASYON FARKI HESAPLANACAK

Teklif, devlete olan borçların gecikme cezalarının silinmesini, bunun yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak enflasyon farkı uygulanmasını öngörüyor. Ancak, Yİ-ÜFE artışı 2016 yılı kasım ayından itibaren yüksek seyrettiği için bu tarihten itibaren aylık enflasyon ne olursa olsun 0.75 olarak kabul edilecek. Bu da söz konusu dönemde yüzde 674.60 enflasyon yerine yüzde 73.84 sanal enflasyonun dikkate alınması anlamına geliyor.

30 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan haberimizde, yapılandırma kanunu teklifi ile sağlanan ödeme kolaylığını 2009 yılı aralık ayındaki 1000 liralık borç üzerinden hesaplamıştık. Söz konusu borç için tahakkuk etmiş olan 2.461.50 TL gecikme cezası silinecek. Yerine 1.038.50 TL enflasyon farkı dikkate alınacak. Borcun tamamını, mayıs ayındaki ilk taksit ödeme tarihinde peşin olarak ödeyenlerden ise enflasyon farkının sadece 103.85 TL’lik kısmı alınacak, kalanı silinecek. Böylece vatandaş 2009 yılındaki 1000 liralık borç için sadece 103.85 TL enflasyon farkı ödeyerek, tüm borçtan kurtulacak.

2009’DAKİ 1000 TL BORCUNU YAPILANDIRAN 17.5 GRAM ALTIN KAZANACAK

Yapılandırma kanunu ile sağlanan bu ödeme kolaylığının ne anlama geldiğini, asgari ücret ve altın ile karşılaştırarak hesapladık.

2009 yılı aralık ayında net asgari ücret 546.58 TL idi. O tarihteki bin lira, 1.83 net asgari ücrete karşılık geliyordu. Bu yıl net asgari ücret 8.506.80 TL olduğu için 1.83 net asgari ücret 15 bin 559 liraya karşılık geliyor.

Altın fiyatı ile kıyaslama yaptığımızda ise şöyle bir hesap ortaya çıktı. 2009 yılı aralık ayında 1 gram altının ortalama fiyatı 54 TL oldu. Devlete olan 1000 lira borcunu ödemeyip altına yatıran bir vatandaş 18.5 gram altın alabildi.

Altın fiyatı şu anda 1.165 TL düzeyinde. Vatandaş yapılandırmadan yararlandığında, 2009 yılında aldığı 18.5 gram altının sadece 1 gramını bozdurarak 1000 TL anapara + 103.85 TL enflasyon farkını ödemek suretiyle borçtan kurtulacak. Geriye kendisine 17.5 gram altın kalacak.

Devlete 2009 yılında borcu 10 bin lira olanın kazancı 175 gram altın; borcu 100 bin lira olanın kazancı ise 1 kilo 750 gram altın olacak.

“BORCUNU ÖDEMEYEN ÖDÜLLENDİRİLİYOR”

Teklifin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında söz alan CHP’li Süleyman Girgin, bu kadar sık af çıkarmanın devlete olan güveni, adalet sistemini, vergi sistemini bozduğunu belirtti. Verginin zamanında ödenmesinin enayilik olarak görülmeye başlandığını kaydeden Girgin, toplumda vergi ahlakının erozyona uğradığını, vergisini ödememenin olağan ve sıradan, hatta ödüllendirilen bir durum haline geldiğini söyledi.

CHP’li Emine Gülizar Emecan ise toplumda sürekli bir vergi affı beklentisi oluşturularak vergi huzurunun bozulduğunu, ödemeyenlerin ödüllendirildiğini, vergisini düzenli ödeyen mükelleflerde de “Ben enayi miyim ki vergimi sürekli düzenli bir şekilde ödüyorum” duygusu yaratıldığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş vergi borçlarında tahsilat tahakkuk oranının yüzde 93 olduğunu, bu yapılandırmanın yüzde 7’lik kesim için yapıldığını söyledi. Elitaş, her yıl bu yüzde 7’lik kısmın biriktiğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EYT'de en çok merak edilenler: EYT'de kimler hemen emekli olacak? 8 soruda EYT teklifi
SOSYAL GÜVENLİK EYT'de kimler hemen emekli olacak?
EYT’liler kademeli gün ile nasıl emekli olacak?
SOSYAL GÜVENLİK EYT’de kademeli prim günü sürprizi
Son dakika haberi EYT’de kademeli prim günü aranacak
SOSYAL GÜVENLİK EYT’de kademeli prim günü aranacak
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
SOSYAL GÜVENLİK Açlık sınırı asgari ücreti geçti
Af gibi yapılandırma
SOSYAL GÜVENLİK Af gibi yapılandırma
Borçlanma ile EYT’den kimler yararlanacak?
SOSYAL GÜVENLİK Kimler borçlanma ile EYT’li olur?
Kimlerin yaş düzeltmesi emeklilikte dikkate alınır?
SOSYAL GÜVENLİK Emeklilikte yaş düzeltmesine dikkat!
Genç girişimciye yıllık 26.500 TL’ye kadar vergi teşviki
SOSYAL GÜVENLİK Genç girişimciye yıllık 26.500 TL’ye kadar vergi ...
EYT düzenlemesi imzaya açıldı
SOSYAL GÜVENLİK EYT düzenlemesi imzaya açıldı
EYT’liye yapılandırma fırsatı
SOSYAL GÜVENLİK EYT’liye yapılandırma fırsatı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.