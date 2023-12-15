2013'ten bu yana tamamen farklı insanlara dönüşen 10 kadın ünlü!

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Görünüş, bir kadının hayatında önemli bir rol oynayabilir. Kimileri için bir kariyer fırsatı, kimileri için ise kişisel bir ifade aracı olabilir. 2013'ten bu yana, birçok kadın ünlü, görünüşlerinde değişiklikler yaptı. İşte o isimlerden bazıları...

TAYLOR SWIFT 2013