Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yeni dönem kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman olacağını merak ediyor. 2018-2019 dönemi için ilk defa kayıt yaptıracak ve kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler yeni dönem için hazırlık içinde. Peki, AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi takviminde yer alan bilgiye göre, 2018-2019 AÖF kayıt tarihleri...
AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:
ÖSYS YENİ KAYIT
Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018
İKİNCİ ÜNİVERSİTE
Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
YATAY GEÇİŞ
Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
YENİ KAYIT
EK YERLEŞTİRME - DİKEY GEÇİŞ
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018
YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME
Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
KAYIT YENİLEME EKLE/SİL
AÇIKÖĞRETİM / İKTİSAT / İŞLETME
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019