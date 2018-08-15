Kurban Bayramı bu sene 9 günlük resmi tatil edildi. Çalışan vatandaşlar fırsatı kaçırmayıp tatil planlarını yaptı. Otellerin yüzde 95'i doldu. Peki herkesin heyecanla beklediği Kurban Bayramı ne zaman? 9 günlük resmi tatil ne zaman başlıyor? Kurban bayramı'nda hava nasıl olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Herkesin heyecanla beklediği Kurban Bayramı bu sene 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Kurban bayramı resmi tatili 9 gün olacak. Özel sektörde çalışanlar için arefe günü yarım gün çalışılacak.

18 Ağustos Cumartesi 1 19 Ağustos Pazar 2 20 Ağustos Pazartesi 3 21 Ağustos Salı 4 22 Ağustos Çarşamba 5 23 Ağustos Perşembe 6 24 Ağustos Cuma 7 25 Ağustos Cumartesi 8 26 Ağustos Pazar 9

KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlayacak, tahminlere göre ilk gün hava yurt genelinde parçalı bulutlu olacak ve bayram boyunca mevsim normallerinde seyredecek. Doğu karadenizde ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Birden fazla dosyadan aylık alanlara tek bir ikramiye ödenecek

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına 1.000 lira olacağını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak."

KÖPRÜ VE TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

AA'nın haberine göre aynı karar kapsamında, 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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