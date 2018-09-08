turist
Turizm
Haberler > Ekonomi > Turizm

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "2018 yılı Türkiye açısından rekor yılı olacak. 2014'te 40 milyon bandındaydı Türkiye. Bu sene inşallah 40 milyon bandının üstüne çıkacak" dedi.

08.09.2018 - 15:05 | Güncelleme: DHA

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmde son yılların en iyi sezonunu geçirdiklerini belirterek, geçen yılların aksine sektördeki yükselişin devam ettiğini söyledi.

2018'in tüm kaynak pazarlarda son derece hareketli geçeceğinin işaretlerinin yıl başındaki erken rezervasyon rakamlarından görüldüğünü aktaran Osman Ayık, "Şu ana kadar sezonun genel seyrine baktığımızda da bu işaretlerin birer birer gerçekleştiğini, gerçeğe döndüğünü gördük. Hemen hemen tüm kaynak pazarlarda başta Almanya olmak üzere İngiltere, Orta Avrupa pazarının hemen hemen tamamında, İskandinav pazarında da son derece ciddi hareketlilik var. Eski Demirperde ülkesi, bugünün Avrupa Birliği ülkesi olan Polonya başta olmak üzere, tüm Doğu Avrupa ülkelerinde de ülkemize dönük son derece ciddi bir hareketlilik var. Bazı kaynak pazarlarda 2014 seviyelerini bulduk ve üstüne çıkıyoruz. Bazılarında 2016'dan daha iyi. Mesela Almanya pazarında 2015 seviyeleri en iyi yıldı şu ana kadar yaşadığımız. Henüz o rakamların gerisindeyiz, ama 2016'dan daha iyi bir yere doğru gidiyoruz, öyle gözüküyor. İngiliz pazarı son derece iyi rakamlarla seyrediyor" dedi.

Rusya pazarının geçen yıl 5 milyon bandında olduğunu, bu yıl ise muhtemelen 5,5 ile 6 milyon arasında bir rakamla sezonu kapatmayı beklediklerini vurgulayan Osman Ayık, "Şu andaki seyir bize bunu gösteriyor ama bir iki özel çalışma var. Bu çalışmalar gerçekleşirse yıl sonuna kadar Rusya'da daha iyi rakamları görmek belki de mümkün olabilecek. Genel seyriyle baktığımızda 2018 yılı Türkiye açısından rekor yılı olacak. 2014'te 40 milyon bandındaydı Türkiye. Bu sene inşallah 40 milyon bandının üstüne çıkacak" diye konuştu.

'İÇ PAZAR TRAFİĞİ 6 İLA 8 MİLYON ARASINDA'

Antalya'nın her zaman çok büyük pay alan destinasyonlardan biri olduğuna işaret eden Osman Ayık, şöyle devam etti:

"Muhtemelen Antalya'da 2018 yılını 13,5- 14 milyon bandında bir yerde tamamlamasını şahsen bekliyorum. Tabii bu rakamların içerisinde, yabancı misafir sayısından bahsediyoruz. Artık buna iç pazar misafirini de eklemek lazım. Türkiye rakamı, yabancı sayısı 40 milyon ve üzeri bir rakamla gerçekleşecek. Yaklaşık 6 ila 8 milyon arasında bir iç pazar trafiğini de bunun üstüne yaklaşık olarak eklemek lazım. Buna Antalya açısından bakacaksak da Antalya'nın da minimum 3 veya 3,5 milyon arasında yerli misafir trafiği her yıl gündemdedir. Dolayısıyla Antalya, aşağı yukarı 15- 16 milyon her yıl toplamda yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan destinasyonlarımızdan biridir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.