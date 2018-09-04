Üniversite kayıtları 3 Eylül tarihinde başladı. Öğrenciler kazandıkları üniversiteye kayıtlarını yaparken okul hayatlarında alabilecekleri bursları da araştırıyorlar. İşte 2018 Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar listesi...

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasındayapılıyor. Kasım ayı sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir süre için ve geri ödeme yükümlülüğü ile veriyor. Geri ödeme ise, okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir yıl sonra 24 aytaksitli olarak alınıyor.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

En önemli koşul, haftada en az 4 saat herhangi bir toplumsal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almak... Türkiye'deki 60 üniversitede ağ kuran TOG'un diğer kriteri akademik başarı... Bursun devamlılığı için öğrencinin başarı devamlılığı esas alınıyor. Ortalama 130 milyon lira burs veriliyor. Geri ödemesi yok.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Eylül'de başvurular alınıyor. Karşılıksız olarak veriliyor. Dilekçe ile başvuru yapılıyor, uygun adaya burs veriliyor.

İSTANBUL TİCARET ODASI

İTO, İstanbul il sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinin ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için çeşitli yaş sınırları aranıyor. Öğrencinin başka bir yerden burs almaması koşulu da var. Geri ödemesi yok. Ara sınıf ise alt sınıftan dersinin olmaması gerekiyor. Özel üniversite ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor. Her yıl Ekim-Kasım aylarında başvuru yapılabiliyor.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

1 yılı 3.5 not ortalaması ile bitiren öğrenci, sonraki yılı başarı bursuyla okuyor. Yarışmalarda Türkiye'yi temsil edip derece alanlara spor bursu veriliyor.

21.YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) BURS PROGRAMI

Kimler Burs Alabilir? Amacı ülke çocuklarının, gençlerinin ve tüm insanlarımızın eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak olan YEKÜV, başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan ve her yıl belirlenen şartları taşıyan öğrencilere burs imkanı sunuyor.

21. YÜZYIL ANADOLU VAKFI MAHMUTBEY

21.Yüzyıl Anadolu Vakfı Mahmutbey Yolu cad.No:53 Şirinevler

A. NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM SAĞ. KÜLTÜR SAN. VAKFI

A.Nihat Gökyiğit Eğitim Sağ. Kültürtür.San. Vakfı Tekfen Sitesi 80600 Etiler

ABDÜLKADİR ERİS EĞİTİM VAKFI

Adres:Abdülkadir Eriş Eğitim Ve Sos.Y Vakfı Cumhuriyet cad. No:27 K:4 Taksim

ABDURRAHMAN BİLİMLİ KÜLTÜRTÜR SA. SOS. VAKFI

Abdurrahman Bilimli Eğitim Kültürtür.Sağ.Sos.H Vakfı Davutpaşa cad.Yıldız sok. No:3 Topkapı

ADEM ÇELİK BEYKENT VAKFI

Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı Gürpınar E-5 ayrımı Beylikdüzü Tel: 2128721125

AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI BURSU

Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu Merkezi İstanbulda bulunan Akkanat Eğitim ve Sağlık vakfı her yıl yüzlerce üniversite öğrencisine burs veriyor.

ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı - Önemli Notlar Burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmalıdır.ALEV doğrudan bursbaşvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir.

ENSAR VAKFI

Ensar Vakfı, kuruluşundan bugüne kadar çeşitli üniversitelerde okuyan öğrencilere her ay karşılıksız burs verme faaliyetini sürdüregelmiştir. Burs alacak öğrencilerin seçiminde; Başarılı olmak ve maddi imkansızlık içinde olmak gibi şartlar ön planda tutulmaktadır. Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilere de karşılıksız burs verilmektedir.

FEVZİ AKKAYA VAKFI

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı, 1980 senesinden bu yana, teknik liseler ve endüstri meslek liselerinde okuyan, maddi durumu müsait olmayan öğrencilere burs vermektedir.Vakfın burslarından bugüne kadar 50 bini aşkın öğrenci faydalanmıştır.

Vakıf bursları karşılıksızdır ve bursiyerlere mecburi hizmet koşulu öne sürülmemektedir. Ancak, vakfın bursundan yararlanıp iş hayatına atılanlar, kendileri gibi, en az bir Türk gencine destek vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul ederler.

FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI

Feyziye Mektepleri Vakfı üstün başarılı öğrencileri ödüllendirerek ve maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilerine ücretsiz okuma hakkı vererek olanaklar ölçüsünde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır.

İZZET BAYSAL VAKFINDAN BURS ALABİLME ŞARTLARI

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine vakfımız tarafından burs verilmektedir.

2. Bölüm birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu'lu bir öğrenciye daha vakfımız burs vermektedir. Bu öğrencilerin, Bolu Merkez İlçe veya diğer İlçe ve köylerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

KİBAR EĞİTİM ve SOSYAL YARDIM VAKFI

İlk, orta, yüksek ve lisans üstü eğitim düzeylerinde okuyan, araştırma ve inceleme yapan yetenekli, maddi olanaktan yoksun çocuklara ve gençlere, burs veriyor. Vakıf toplamda 60 öğrenciye burs veriyor.

RUMELİ EĞİTİM VAKFI

Vermiş olduğu burs kategorileri Üstün Başarı Bursları - Yüksek Öğrenim Bursları- Yüksek Lisans Bursları Doktora Bursları -Başta Rumeli kökenli ve şehit ailelerinin orta dereceli okullardan mezun olup maddi yetersizliklerden dolayı üniversite veya

yüksek okulllarda okuma olanağından mahrum kalan öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için burs vermekteyiz.

ŞAHİNLER VAKFI BURSU

Mali durumu çok zayif olan belgeleyen ögrencilere burs veren vakif, hazirlik veya 1. sinif ögrencileriyle üniversite okuyan

kardesleri olanlara tip, hukuk ve mühendislik fakülteleri ögrencilere öncelik veriliyor. Burs, bir ögretim yil botunca ve 9 aylik süre ile veriliyor.

TADEV

TADEV üniversite öğrencilerine 1995 yılından itibaren karşılıksız burs vermek üzere çalışmalar yapmaktadır.

UYUMLU EĞİTİM KÜLTÜR ve BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI

Yumlu Vakfı, maddi imkanları nedeniyle yüksek öğrenimlerine devam etmekte zorluk çeken başarılı öğrenciler için burslar sağlamakta ve sağlanan imkanı desteklemek amacıyla sosyal gelişim konuları da dahil olmak üzere bursiyerlerine özel

imkanlar yaratmaya gayret göstermektedir.

ÖNDER

İmam hatip lisesi öğrencileri müracaat edebiliyor.

Başvuru: www.onder.org.tr'de.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

Eskişehir Sanayi Odası: Mühendislik, ekonomi, maliye, işletme ve iş idaresi bölümlerinde okuyan, birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerine veriliyor. Telefon: 222 236 03 60

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalışanların yüksek öğretim kurumlarında okuyan çocuklarına burs

veriyor. Telefon: 312 - 417 12 35

İSTANBUL TİCARET BORSASI VAKFI

Marmara veya İstanbul Üniversitesi ekonomi bölümünde okuyan öğrencilere karşılıksız burs veriyor.

TÜRK DİL KURUMU

LYS'de ilk 2000'e giren öğrencilere aylık 700 TL burs verdiği biliniyor. Bu sene burs ücretinin değişip değişmediği hakkında bir açıklama bulunmamaktadır.

KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkanları ile tahsil hayatlarını devam Ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir.

SAĞLIK EĞİTİM VAKFI

Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3'üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.

SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI

Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.

YAŞAR EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI

Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül - ekim aylarında yapılır.

MEHMET ZORLU VAKIF BURSU

Mehmet Zorlu Vakfı, temel faaliyet alanı olan, eğitime destek çerçevesinde her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciye burs vermektedir. Başarı ve ihtiyaç kriteri gözetilerek seçilen bursiyerler, Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay süreyle burs

almaktadır.

TUBİTAK BURSU

Türkiye'de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde(*) tezli yüksek lisans yapmakta olan öğrencilere karşılıksız burs verilecektir.

TEKFEN VAKFI BURSU

Burslar, başarı oranı yüksek öğrencilere Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirmeye göre verilir. Burstan istifade edebilmek için öğrencinin okuldan, herhangi bir özel kurum ya da kuruluştan başkaca burs almamış olması şarttır.

İBRAHİÇ ÇEÇEN VAKFI BURSU

Her yıl olduğu gibi IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine 2017-2018 öğretim yılında da karşılıksız burs verecektir.

ELGİNKAN VAKFI

Vakfımızın burs adaylık ve başvuru şartları. Maddi İmkanları Yetersiz Olmak Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi imkanlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır.

VEHBİ KOÇ BURSU

Maddi gücü yetersiz ama yetenekli gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak. Vakıf bu nedenle, "okumaya hevesli gençler"i 1969 yılından bu yana verdiği eğitim burslarıyla desteklemekte ve onların topluma yararlı olmalarına imkan sağlamaktadır.

SABANCI VAKFI

LYS'de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.

TÜRK PETROL VAKFI

Muallim Naci Cad. No: 43 Ortaköy Mh. Beşiktaş, İstanbul,

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

Feshane Caddesi,Kızıldeğirmen Sokak No:1 Eyüp 34060 İSTANBUL

BİRLİK VAKFI

Yeniçeriler Cad. No: 13 Çemberlitaş Fatih / İSTANBUL

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI

Alev Topları Programı kapsam ve içeriği Yönetim Kurulu kararı ile yıllara göre değişkenlik gösterebilir.

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