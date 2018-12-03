2018 yılının bitmesine sayılı günler kala, teknoloji dünyasında da ‘Yılın En’leri listeleri çıkmaya başladı. Google’ın mobil uygulama mağazası Google Play ‘2018’in En İyileri’ listesini açıkladı. İşte uygulama ve oyun ana kategorileri başla olmak üzere 2018 yılı için Google Play’in ‘En’leri …
En iyi Uygulama: Drops
30'dan fazla dil öğrenin (lehçeleriyle birlikte). Resme dayalı alıştırmalarla evcil hayvanlardan hamur işlerine pek çok konunun keşfedilebildiğin 30 !’dan fazla dili lehçeleriyle birlikte öğrenme uygulaması.
Halk Oylamasıyla Seçilen En İyi Uygulama: Spotify
78 ülkede hizmet veren dijital müzik servisi Spotify’ın 87 milyonu ücretli abone olmak üzere 191 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor. 2008’de kurulan platformun müzik katalogu, 40 milyonu aşkın şarkı barındırıyor.
En Eğlenceli Uygulama: VIMAGE
Fotoğraflarınıza hareketli efektler ve öğeler ekleyebilmenizi sağlayan bu uygulama, sosyal ağlara özel olarak canlı fotoğraflar ve sinemagraflar oluşturmanıza olanak sağlıyor.
En İyi Gizli Hazine Uygulaması: Unfold
Fotoğraf ve videolarınızla yaratıcı hikayeler yaratmanız için geliştirilmiş bir uygulama olan Unfold ile şablon koleksiyonları kullanılarak hikayelerinizi zenginleştirebiliyorsunuz.
En İyi Kişisel Gelişim Uygulaması: Mimo
Sıfırdan programlama yapmaktan, uygulama ve oyun geliştirmeye, web sitesi oluşturmaktan, etik bir hacker’lık serüvenine kullanıcılara kod yazmayı eğlenceli bir şekilde sunan uygulama, kişiselleştirilebilen müfradatıyla, 3 milyonu öğrenciyi bir kitleye ulaşmış.
En İyi Günlük Yardımcı Uygulama: Tasty
Kişisel yemek koçu olan Tasty, 3 binden fazla yemek tarifini adım adım talimat moduyla sunan bir uygulama. Uygulamadaki “Tariflerim” sayfası üzerinden kendi yemek kitabınızı oluşturabiliyorsunuz. Tarifler, herhangi bir içeriğe, mutfağa ve sosyal etkinliğe göre filtrelenebiliyor.
En İyi Oyun: PUBG Mobile
PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUNDS’un (PUBG) mobil versiyonu, Google Play’de 2018’in en iyi oyunu seçildi.
Halk Oylamasıyla Seçilen En İyi Oyun: PUBG Mobile
Bu yılın popüler “Battle Royale” oyunu, halk oylaması sonucunda da Android uygulama mağazasında yılın en iyisi oldu.
En Eğlenceli Oyun:
The Sims Mobile
En Yenilikçi Oyun:
Gorogoa
En Rekabetçi Oyun:
PUBG Mobile
En İyi Bağımsız Yapım:
Reigns: Game of Thrones
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