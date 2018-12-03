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En İyi Günlük Yardımcı Uygulama: Tasty

Kişisel yemek koçu olan Tasty, 3 binden fazla yemek tarifini adım adım talimat moduyla sunan bir uygulama. Uygulamadaki “Tariflerim” sayfası üzerinden kendi yemek kitabınızı oluşturabiliyorsunuz. Tarifler, herhangi bir içeriğe, mutfağa ve sosyal etkinliğe göre filtrelenebiliyor.