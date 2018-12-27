Acısıyla tatlısıyla 2018'i tamamlıyoruz. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? 12 burç iş, aşk ve sağlık alanlarında nelere dikkat etmeli? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, 2019 yıllık burç yorumlarını Aslan ile sürdürüyor. ile devam ediyor. İşte 2019 Aslan burcu yorumu...
1
1|26
Bu yıl monotonluktan çıkma arzunuz çok yükseliyor. Kendinizi adadığınız idealleriniz dönüşüyor. Yaratıma engel olan alışkanlıkları bırakırken, üretme ihtiyacınız artıyor. Bağımsızlık artarken, lider vasıflarınız gelişiyor. Kendinizi ifade ederken sert söylemlere başvurabilirsiniz. Otorite ile sorun yaşayabilir, sürekli ortam değişikliği arzulayabilirsiniz.
2
2|26
Danışmanlık alacağınız, hayatınıza yöne veren önemli insanlarla tanışabilirsiniz. Bilge tutumlarınız artarken, yurtdışı ve yabancı diller ile ilgili meraklarınız artıyor. Maceraya atılma, farklı yerler görme ve dünyayı anlama ihtiyacınız mart ayına kadar yüksek. Günlük rutinlerinizde düzen arzunuz artıyor. Uzlaşma ve adaptasyon sizin için önem kazanıyor.
3
3|26
Sizi kısıtlayan insanlardan, iş ve olaylardan uzaklaşıyorsunuz. Hayatınızı etkili biçimde planlama ve tasarım kabiliyetiniz gelişiyor. İşleri yoluna koyarken daha sabırlı olacaksınız. Bu yıl sağlıklı beslenme, rutin dahilinde spor yapmak sizin için önemli. İçsel özgürlük önem kazandıkça madde ile olan ilişkiniz rahatlıyor.
4
4|26
Hayatın madde ve mana taraflarını dengeleme ihtiyacınız artıyor. Sene boyunca duygusal ve maddesel bağımlılıklardan kurtulmak için imkanlar gelişecektir. Ego çatışması yaşadığınız durumlarda net ve objektif bakış açısı geliştirmek her zamankinden daha önemli. Bu yıl yaşayacağınız değişimler önümüzdeki yıllarda kimliğinize yansıyacak ve sizi olgun, şefkatli ve özverili idealleri olan yaratımlara sevk edecektir.
5
5|26
SAĞLIK: Sağlık evinizde yer alan ağır gezegenler nedeniyle hassasiyetler olası. Bu dönemde açığa çıkan rahatsızlıkları kronikleşmeden çözmek önemli. Ruh-beden dengesini korumak ve beslenmeye çok dikkat etmek gerekir. Dolaşım sorunları, kronik tansiyon, kalp, kalıtımsal rahatsızlıklar açığa çıkabilir. İmmun sistem düşebilir, enfeksiyon hastalıklarına açıklık artabilir.
6
6|26
17 Mayıs - 1 Temmuz: Bilinçaltı kaygılar artabilir. Yurtdışı yerleşim, göç konuları sizi meşgul edebilir. Hizmetler, sağlık, evcil hayvanlar konusunda gelişmeler olası. Zihin beden dengesizliği yaşanabilir. Rutinlerinizi düzenleme ihtiyacanız artabilir. Ailenizin sağlık konularıyla da meşgul olabilirsiniz.
7
7|26
EĞİTİM/BECERİLER/HEDEFLER: Düşünme yetinizde gelişmeler yaşanıyor. Bağımsız ve aydınlanmış bir zihin yapısıyla ilerlerken hedefleriniz dönüşüyor. Yaşamı geniş açıdan değerlendirip uzmanlaşıyorsunuz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gereken gücü buluyorsunuz. Mart ayında Uranüs Boğa burcuna ilerleyince yenilenecek ve hızla ilerleyeceksiniz.
1 Ocak - 14 Şubat: Yurtdışı seyahatler, hukuki konular, yabancı diller, üniversiteler alanında gelişmeler olabilir. Öğrenme, öğretme, eğitim, kısa yolculuklar, ticari faaliyetlerde hareket başlayabilir. Pratik fikirler gelişebilir. Uzmanlaşacağınız alanlara dair imkanlar çıkabilir.
9
9|26
15 Mayıs - 6 Haziran: Yeni eğitimler, uzmanlık gerektiren konularda gelişmeler olası.
5 Ekim - 19 Kasım: Kısa yolculuklar, eğitim, ticari faaliyet alanında hareket olası. Yabancı ülkeler, yükseköğrenim, üniversite, hukuki konularda girişimler olası. Bekleyen davalar sonuçlanabilir. Yakınlarınızla haberleşebilirsiniz.
10
10|26
AŞK/İLİŞKİLER/EVLİLİK: Aşk konusunda talihiniz yıl boyunca yüksek. Ev, aile ve yuva kavramlarında hareket olası. Kendi konforunuzdan ödün vereceğiniz, birlikte sosyalleşeceğiniz insanların önem kazandığı koşullar gelişiyor. İlişkilerde önemli dönemeçlerden geçiyorsunuz. Baskı altında hissedebilirsiniz.
11
11|26
Yönsüzlük, değişim arzusu artabilir. Dogmatik inanışlar nedeniyle sürdürdüğünüz size fayda sağlamayan insanlardan kopuyorsunuz. Özgürlük arzunuz artarken, keşif yapmak, değişik insanlarla tanışmak sizin için önemli olacak. Sabit ilişkilerden çıkıp yeni sosyal çevrelere giriyorsunuz.
12
12|26
15 Şubat - 31 Mart: Sosyal statü, bilinirlik alanında hareket oalsı. Sorumluluklar öne çıkabilir. Ev, aile, ebeveynler, taşınmazlar konusunda gelişmeler olabilir. Çocukluk koşullanmalarına taılıp kaldıysanız doyumsuz tutumlar sergileyebilirsiniz.
13
13|26
11 Ocak - 4 Şubat: Romantik konularda gelişmeler yaşanabilir. Uzun vadeli ilişkilere başlayabilirsiniz.
1 - 27 Mart: Uzun soluklu ilişkiler, evlilikler olası. Sizi anlayan değer yaratan insanlarla tanışablirsiniz.
14
14|26
1 Nisan - 16 Mayıs: Sosyal çevrede gelişmeler, yenilenen koşullar olası. Neşe veren uğraşlar, yaratıcı beceriler, çocuklar, spor alanlarında gelişmeler yaşanabilir. Rekabet duygunuz artabilir. Sağlıklı hedef koyamazsanız çok hareket az iş yapmış olursunuz.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Yaşam enerjiniz artacaktır. Eş, partner ilişkilerinde gelişmeler olası. Tahakkümden kaçınmak önemli.
20 Kasım - Ocak 2020: Ailevi konular, taşınmalar, ev araç alım satım olası. Yaşam alanınızda düzenlemeler yapabilirsiniz.
16
16|26
KARİYER/İŞ/PARA: Kariyer yapılandırmasında önemli bir süreçtesiniz. Sizi sınırlayan koşullar ortadan kalkıyor. Profesyonel yaşantınıza yeni konular, uzmanlık alanları ekleniyor. Monotonluktan sıyrılıp kendinizi farklı yaratımlarla ifade edeceksiniz. Kariyer alanında değişim yapma arzunuz çok artacak. Bağımsız çalışma danışmanlık konularında gelişmeler yaşanırken, liderlik vasıflarınız artıyor.
17
17|26
Bu yıl adil, güvenilir olmak ve dengeyi korumak sizin için çok önemli. İşinize olan bağınız artıyor. Daha disiplinle çalışmak ve üretmek için zorunlu koşullar gelişiyor. Birlikte çalıştığınız insanların size olan katkısını anlayacağınız günlerden geçiyorsunuz. Yaratıcılık, çağdaşlaşma ve eşit koşullar önem kazanıyor.
18
18|26
1 Ocak - 14 Şubat: Pratik fikirler gelişebilir. Uzmanlaşacağınız alanlara dair imkanlar çıkabilir.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Gelir getirici anlaşmalar olabilir. Anlaşmanın ön hazırlığını yapmak ve yürürlüğe koymak için merkür retrosunun bitişini beklemek yerinde olur. (7 Temmuz - 1 Ağustos)
19
19|26
20 Kasım - Ocak 2020: Saygınlık, sosyal statü, otorite ile ilgili konular ve kariyer alanında gelişmeler yaşanabilir. Yer değişikliği hareket arzunuz artabilir.
19 Ağustos - 4 Ekim: Finansal konularda hareket söz konusu. Harcamalar artabilir. Sindirim hassasiyetleri yaşanabilir. Sağlık sorunlarına karşı duyarlı olun. Bu süreçte harcamalarda tutumlu olmak, kriz yaratan tutumlardan kaçınmak faydalı olur.
20
20|26
RETRO GEZEGENLER VE ETKİLERİ
MERKÜR
5 Mart - 28 Mart balık burcunda retro. Borç alacak konuları, üretim finans alanlarında aksamalar yaşanabilir. Uzun vadeli işlere girişmemek faydalı olur.
21
21|26
7 Temmuz - 1 Ağustos Aslan burcunda. Yanlış anlaşılmalar, ifade sıkıntıları yaşanabilir. İlişkiler alanında hassasiyetler, anlaşmazlıklar anlaşma ve sözleşmelerde aksamalar olası. Geçmişten gelen konular gündem olabilir.
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda retro. Ailevi konularda hassasiyetler, anne ile küslük, yanlış anlaşılmalar olası. Kariyer alanında bekleten durumlar olabilir.
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro. Romantik konular, yaratıcı beceriler, sanat, spor alanında yenilenmeler olası. Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair önceliklerinizi gözden geçireceksiniz. Romantik konularda geçmiş ilişkiler gündem olabilir. Bu dönemde riskli yatırımlar yapmaktan kaçınmak gerekir.
23
23|26
SATÜRN
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda retro. Geçmişten gelen sağlık sorunları, psikolojik problemler açığa çıkabilir. Ruh beden dengesini korumak güçleşebilir. Kendinizi kısıtlanmış hissederken koşullardan çıkmak için çabanız ve enerjiniz olacaktır.
24
24|26
URANÜS
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Uranüs Boğa burcuna ilerleyince kısıtlayan koşulları sonlandırma, özgürlük ihtiyacınız artabilir. Kariyer, satatü, bilinirlik alanında gözden geçirmeler olası. Aileden gelen derin alışkanlıklarınız dönüşebilir. Ailevi konular ve anne ile ilgili gelişmeler olabilir. Taşınma ve yer değişikliği planlıyorsanız kararsız kalabilirsiniz.
25
25|26
NEPTÜN
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro. Maddi ve manevi konularda hayalperest tutumlar olabilir. Özgüven sağlayan maddi imkanları üretmek için bağımlılıklardan kurtulmak gerekecektir. Ortak gelirler, miras konularında planlar aksayabilir.
26
26|26
PLÜTON
24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda retro. Kısıtlandığınız konularda zorunlu yüzleşmelerle sonuç alabilirsiniz. Bitmemiş işler, yarım kalmış projeler varsa sonlandırmak için koşullar elverişli. Şayet takıntılarınız, fobileriniz, psikolojik rahatsızlıklarınız varsa arınmak üzere yüzeye çıkabilir. Korkularınızla yüzleşirken danışmanlık alma ihtiyacı duyabilirsiniz.
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