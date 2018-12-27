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Bu yıl adil, güvenilir olmak ve dengeyi korumak sizin için çok önemli. İşinize olan bağınız artıyor. Daha disiplinle çalışmak ve üretmek için zorunlu koşullar gelişiyor. Birlikte çalıştığınız insanların size olan katkısını anlayacağınız günlerden geçiyorsunuz. Yaratıcılık, çağdaşlaşma ve eşit koşullar önem kazanıyor.