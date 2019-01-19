2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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ATA AÖF güz dönemi final sınavları iki oturum şeklinde 19-20 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) resmi internet sayfasında sınav takvimi ile ilgili ayrıntılara yer verdi.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 2019
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları 19 - 20 Ocak 2019 tarihlerinde uygulanacak. Bütünleme sınavı ise 23 - 24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.
ATA AÖF sınav sonuçları sınav gününden yaklaşık 20 gün sonra açıklanacaktır. Sonuçlar belli olur olmaz haber sitemizde de olacaktır.
ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açıköğretimde son dönemde yapılan değişiklikleri artık takip bile edemiyoruz. 4 yanlış 1 doğruyu götürmeye başladı, önümüzdeki dönemden itibaren açık uçlu sorular geliyor. Son olarakta öğrenci lehine diyebileceğimiz geçme notu 30’a indirildi. Hatırlarsanız geçme notu bundan önce 35 idi.
Geçme notunun 30’a inmesi ile 30’un altında kalan her not FF alarak doğrudan kalacak, 30’un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacak.
İlgili maddeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Buna göre 9. maddede yapılan değişiklik ile;
"Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur. “ şeklinde değiştirildi.
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