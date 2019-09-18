T\u00fcrkiye Voleybol Federasyonu, ev sahipli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131 \u015fampiyonan\u0131n ard\u0131ndan organizasyonla ilgili rakamsal verileri i\u00e7eren bir sunum yay\u0131mlad\u0131. Sunumda yer alan bilgiler \u015f\u00f6yle: - Bu y\u0131l Avrupa voleybolunda d\u00fczenlenen en b\u00fcy\u00fck turnuva. T\u00fcrk sporunda bu y\u0131l ev sahipli\u011fi yap\u0131lan en b\u00fcy\u00fck organizasyon. - Grup a\u015famas\u0131 ilk kez T\u00fcrkiye nin de dahil oldu\u011fu 4 farkl\u0131 \u00fclkede (Slovakya, Macaristan, Polonya) oynand\u0131. - Avrupa \u015eampiyonas\u0131 boyunca T\u00fcrkiye de dahil 10 tak\u0131m Ankara da m\u00fccadele etti. - T\u00fcrkiye de 23 m\u00fcsabaka oynand\u0131. - \u015eampiyonada toplam 76 m\u00fcsabaka yap\u0131ld\u0131. - T\u00fcrkiye ma\u00e7lar\u0131ndaki ortalama seyirci say\u0131s\u0131 10 bin 200 oldu. - Organizasyonda sat\u0131lan toplam bilet say\u0131s\u0131 140 bin. - T\u00fcrkiye de 21 ma\u00e7 canl\u0131 yay\u0131mland\u0131. - Organizasyonu yay\u0131mlayan televizyon kanal\u0131 say\u0131s\u0131 41. - \u015eampiyonada 150 \u00fclkede voleybolseverlere ula\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. ETK\u0130NL\u0130KLER 2019 CEV Kad\u0131nlar Avrupa Voleybol \u015eampiyonas\u0131 kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131n\u0131n \u00f6ncesinde ve sonras\u0131nda d\u00fczenlenen etkinliklere dair rakamlar ise \u015fu \u015fekilde: - Etkinlik yap\u0131lan ma\u00e7 say\u0131s\u0131: 23 - Etkinlik yapan marka say\u0131s\u0131: 4 - Da\u011f\u0131t\u0131lan \u00f6d\u00fcl say\u0131s\u0131: 1335 \u015eampiyonas\u0131 boyunca, Ankara da bulunan bir AVM de kurulan taraftar e\u011flence alan\u0131nda, ziyaret\u00e7ilerin g\u00fcn boyunca voleybol dolu bir g\u00fcn ge\u00e7irmesi planland\u0131. Kurulan taraftar e\u011flence alan\u0131na 200 binden fazla voleybolsever ziyarette bulunurken; d\u00fczenlenen Eypio konseri ile de co\u015fku zirveye \u00e7\u0131kt\u0131. SOSYAL MEDYA Turnuva \u00f6ncesi ileti\u015fim \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda #do\u011fandavar konseptine uygun i\u00e7erikler \u00fcreterek sosyal medyada bir \u00f6nceki d\u00f6neme g\u00f6re eri\u015fimlerde y\u00fczde 460 art\u0131\u015f g\u00f6zlemlendi. Avrupa Voleybol \u015eampiyonas\u0131 \u00f6ncesinde ve sonras\u0131nda; T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Nihat \u00d6zdemir, T\u00fcrkiye Basketbol Federasyonu Hidayet T\u00fcrko\u011flu, Fenerbah\u00e7e Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7, Galatasaray Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Cengiz\u2019in yan\u0131 s\u0131ra Furkan Korkmaz, Melih Mahmuto\u011flu, \u0130rem Yaman, Ramil Guliyev, Taha Akg\u00fcl gibi bir\u00e7ok milli sporcu ve spor camias\u0131ndaki \u00fcnl\u00fc bir\u00e7ok isimlerde A Milli Tak\u0131m a destek oldu. Spor ve sanat d\u00fcnyas\u0131ndan bir\u00e7ok isim de #do\u011fandavar kampanyas\u0131na kat\u0131ld\u0131. Ankara da oynanan final g\u00fcn\u00fcnde ise A Milli Kad\u0131n Voleybol Tak\u0131m\u0131 i\u00e7in sosyal medyada siyasetten, spora, sanattan uluslararas\u0131 firmalara kadar bir\u00e7ok ki\u015fi ve kurum destek mesajlar\u0131 yay\u0131nlad\u0131. Ay-y\u0131ld\u0131zl\u0131lar, Twitter da En \u00e7ok konu\u015fulanlar listesine T\u00fcrkiye de ilk, d\u00fcnyada ise 2. s\u0131radan girmeyi ba\u015fard\u0131.