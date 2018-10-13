Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Paris'te düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında farklı branşların 2019 takvimleri ve kural değişiklikleri karara bağlandı.
Toplantıda alınan kararla 2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye'de düzenlenecek ve yarışlar 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın önceden açıklanan takvimi de toplantıda onaylandı.
Dünya Ralli ve Formula 1 Şampiyonalarının takvimleri şu şekilde belirlendi:
2019 Dünya Ralli Şampiyonası Takvimi:
24-27 Ocak: Monte Carlo Rallisi
14-17 Şubat: İsveç Rallisi
7-10 Mart: Meksika Rallisi
28-31 Mart: Fransa Rallisi
25-28 Nisan: Arjantin Rallisi
9-12 Mayıs: Şili Rallisi
30 Mayıs-2 Haziran: Portekiz Rallisi
13-16 Haziran: İtalya Rallisi
1-4 Ağustos: Finlandiya Rallisi
22-25 Ağustos: Almanya Rallisi
12-15 Eylül: Türkiye Rallisi
3-6 Ekim: Büyük Britanya Rallisi
24-27 Ekim: İspanya Rallisi
14-17 Kasım: Avusturalya Rallisi
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi:
17 Mart: Avustralya Grand Prix
31 Mart: Bahreyn Grand Prix
14 Nisan: Çin Grand Prix
28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix
12 Mayıs: İspanya Grand Prix
26 Mayıs: Monaco Grand Prix
9 Haziran: Kanada Grand Prix
23 Haziran: Fransa Grand Prix
30 Haziran: Avusturya Grand Prix
14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
28 Temmuz: Almanya Grand Prix
4 Ağustos: Macaristan Grand Prix
1 Eylül: Belçika Grand Prix
8 Eylül: İtalya Grand Prix
22 Eylül: Singapur Grand Prix
29 Eylül: Rusya Grand Prix
13 Ekim: Japonya Grand Prix
27 Ekim: Meksika Grand Prix
3 Kasım: ABD Grand Prix
17 Kasım: Brezilya Grand Prix
1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ