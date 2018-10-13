Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Paris'te düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında farklı branşların 2019 takvimleri ve kural değişiklikleri karara bağlandı.

Toplantıda alınan kararla 2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye'de düzenlenecek ve yarışlar 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın önceden açıklanan takvimi de toplantıda onaylandı.

Dünya Ralli ve Formula 1 Şampiyonalarının takvimleri şu şekilde belirlendi:

2019 Dünya Ralli Şampiyonası Takvimi:

24-27 Ocak: Monte Carlo Rallisi

14-17 Şubat: İsveç Rallisi

7-10 Mart: Meksika Rallisi

28-31 Mart: Fransa Rallisi

25-28 Nisan: Arjantin Rallisi

9-12 Mayıs: Şili Rallisi

30 Mayıs-2 Haziran: Portekiz Rallisi

13-16 Haziran: İtalya Rallisi

1-4 Ağustos: Finlandiya Rallisi

22-25 Ağustos: Almanya Rallisi

12-15 Eylül: Türkiye Rallisi

3-6 Ekim: Büyük Britanya Rallisi

24-27 Ekim: İspanya Rallisi

14-17 Kasım: Avusturalya Rallisi

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi:

17 Mart: Avustralya Grand Prix

31 Mart: Bahreyn Grand Prix

14 Nisan: Çin Grand Prix

28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix

12 Mayıs: İspanya Grand Prix

26 Mayıs: Monaco Grand Prix

9 Haziran: Kanada Grand Prix

23 Haziran: Fransa Grand Prix

30 Haziran: Avusturya Grand Prix

14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

28 Temmuz: Almanya Grand Prix

4 Ağustos: Macaristan Grand Prix

1 Eylül: Belçika Grand Prix

8 Eylül: İtalya Grand Prix

22 Eylül: Singapur Grand Prix

29 Eylül: Rusya Grand Prix

13 Ekim: Japonya Grand Prix

27 Ekim: Meksika Grand Prix

3 Kasım: ABD Grand Prix

17 Kasım: Brezilya Grand Prix

1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ