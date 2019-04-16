"Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu en sık araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Üç aylardan biri olan Ramazan ayında Müslüman vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için bir ay oruç tutarak dini vecibelerini yerine getirir. 2019 yılı resmi tatil günleri belli oldu. Vatandaşlar şimdiden tatil planlarını yapmaya başladı. Peki 2019 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İşte tüm detaylar...

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 3 Haziran günü sona erecek. Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Cuma günü ise sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte Ramazan tatilini birleştirmek isteyenler 6 gün tatil yapmış olacak.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi arefe günü ile başlıyor. Arife günlerinde öğleden sonra tatil olduğunu vurgulayalım. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olurken 14 Ağustos Çarşamba akşamı son günü olarak belirlenmiştir. Buna göre vatandaşlar 5 günlük bir bayram tatili elde etmiş oluyor.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ