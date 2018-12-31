Acısıyla tatlısıyla 2018'i tamamlıyoruz. Yeni yıla girmemize saatler kaldı. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? 12 burç iş, aşk ve sağlık alanlarında nelere dikkat etmeli? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, 2019 yıllık burç yorumlarına Yay ile devam etti. İşte 2019 Yay burcu yorumu...
1
1|26
Sene boyunca iyimserlik ve neşeniz artacak. Terfiler, önemli iş anlaşmaları, evlilikler olası. Arzularınız kolaylıkla gerçekleşecek. Önemli insanlarla tanışabilir, uzun vadede faydalı olacak eğitimlere başlayabilirsiniz. Uzmanlık gerektiren işler için yaratıcı beceriniz ve sabrınız gelişirken koşulları oluşturma ve sürdürmek için gerekli desteğe sahipsiniz.
2
2|26
Bütünüyle yenilenme, bolluk bereket dönemindesiniz. Talihi abartıp aşırı spekülatif işlere yoğunlaşmak sıkıntı yaratır. Talihin sürdürülebilir olması çabaya bağlıdır. Kısa vadeli küçük işler için uzun vadeli bolluğu bölmemek faydalı olur. İyimserliğiniz sayesinde etki alanınız artacak ve farklı sosyal gruplarda yer alacaksınız. Yıl boyunca yatırım yapma imkanlarınız gelişiyor. Gelir - gider dengesini korumak önemli.
3
3|26
Sizi canlandıran iş imkanları, yaratıcı faaliyetler, seyahatler gelişebilir. Rutine ve özdisipline duyduğunuz ihtiyaç artıyor. Aksi halde dağınıklık ve yönsüzlük nedeniyle fırsatları değerlendiremezsiniz. Hareket ihtiyacınızı sportif faaliyetlerle gidermek zihin - beden dengesi sağlar ve rutinleri düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuz disiplin gelişir. Sene boyunca duygularınızın, içgüdülerinizin farkına vararak ilerleyecek, cesaret ve güvenle hayata atılıp karşılığını alacaksınız.
4
4|26
SAĞLIK
Boğaz, tiroit, guatr rahatsızlıkları yaşanabilir. Bağışıklık sistemi, dejeneratif rahatsızlıklar gelişebilir. Estetik kaygılar artabilir. Kilo sorunlarının çözümü için cerrahi müdehaleler olası. Üreme organlarında, eklemlerde, kemiklerde diş ve ciltte hassasiyetler gelişebilir.
5
5|26
17 Mayıs - 1 Temmuz: Sağlığa dikkat edin. Ani operasyonlar, estetik konular gündem olabilir. Derin duygular, kaygı açığa çıkabilir. Danışmanlık almak gerekebilir.
20 Kasım - Ocak 2020: Karmik olaylar, bilinçaltı tetiklenmeleri olası. Sırlar, strese sebep olan olaylar açığa çıkabilir. Ruh ve beden sağlığını dengelemek önemli. Ebeveynlerin sağlık sorunları ile meşgul olabilirsiniz.
6
6|26
EĞİTİM/BECERİLER/HEDEFLER
Yıl boyunca uzmanlık gerektiren konularla meşgul olacaksınız. Yabancı diller, felsefi konulara olan ilginiz artacak. Yeni alanlarda eğitim alma ihtiyacınız artarken, farklı fırsatlar eş zamanlı gelişebilir.
7
7|26
Hedeflerinizin uzun vadeli olması fayda sağlar. Sığ, kalıplaşmış öğretilerden çıkıp vizyonunuzu genişleten önemli eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu yıl alacağınız eğitimler ve koyacağınız hedefler önümüzdeki yıllarda giderek önem kazanacaktır. Siz yenilendikçe sosyal çevreniz de değişecektir.
1 Ocak - 14 Şubat: Kendinizi yaratıcı biçimde ortaya koyabilirsiniz. Keyif ve zevk, eğlence ve spor konularında faaliyet olası. Yaratcı becerilerin ve ifadenin geliştirilmesi için imkanlar açığa çıkıyor. Aşk ve romantik konularda da gelişmeler olabilir. Tek yönlü zevkler, kendinini geliştirememe, riskli yatıırmlar, kumar benzeri bağımlılıklara karşı tedbir önemli.
9
9|26
17 Mayıs - 1 Temmuz: Ailevi konular, sağlık, krizler, ortak gelirler alanlarında hassasiyetler olası. Bu süreçte hayatın doğal döngülerini kabullenmek, değişime direnmemek, savunma ve savaş durumuna geçmeden gözlemde kalmak önemli. Derin duygular, kaygı açığa çıkabilir. Danışmanlık almak gerekebilir.
10
10|26
5 Ekim - 19 Kasım: Geleceğe yönelik hedefler, sosyal gruplar, ortak ideali paylaştığınız organizasyonlar ve sosyal çevrede hareket olası. Somut ve sürdürülebilir hedefler koymak önemli. Gruplar içinde tartışmacı, agresif tavırlar uzun vadede zararlı olur. Harcamalar artabilir.
11
11|26
AŞK/EVLİLİK/İLİŞKİLER
Jüpiter 1. evinizden geçerek aşk ve ilişkiler alanına ışık tutuyor. Yeni fırsatlar beliriyor. Tatmin edici ilişkiler gelişecektir. Neşeli ve iyimser tavırlarınız artacağı için sosyal ortamlarda aranır hale geleceksiniz. Evlilik, uzun vadeli ilişkiler gelişebilir. Çocuk istiyorsanız sonuç verir.
12
12|26
Yeni aşklar başlarken, birlikte seyahat edeceğiniz insanlarla tanışabilirsiniz. Başlangıçta sosyal ortamlarda başlayan birliktelikler aşka ve evliliğe gidebilir. Ev aile yuva arzularınız artarken, özgürlük, yenilenme ihtiyacınız da artacak. Çelişik duyguların ilişkileri yıpratmasına izin vermeyin.
13
13|26
1 Nisan - 16 Mayıs: İlişkiler evlilik, ortaklık, rakipler ve rekabet içeren işler, eş ve partner konularında hareket, yenilenme olası. İlişki ve anlşamaların sürdürülmesinde sorunlar, başlangıca göre koşullarında değişim yaşanabilir. Dengeyi korumak ve telaşa düşmemek önemli.
14
14|26
17 Mayıs - 1 Temmuz: Ailevi konular, sağlık, krizler, ortak gelirler alanlarında hassasiyetler olası. Bu süreçte hayatın doğal döngülerini kabullenmek, değişime direnmemek, savunma ve savaş durumuna geçmeden gözlemde kalmak önemli.
Ay düğümleri finansla ilgili evlerde olduğu için gelir gider dengesini korumak yıl boyunca önemli olacaktır. İthalat, ihracat, tercüme, eğitim, ticari faaliyetler, satış işlerinden gelir elde edersiniz. Yıl boyunca farklı konularda para kazanma imkanınız olacaktır.
16
16|26
Ani harcamalar, yatırım konuları, ev araç, menkul alma imkanlarınız var. Kariyer hedeflerinizin dönüştüğü bir süreçten geçiyorsunuz. Bilinirlik, uzmanlık, rahat iş bulma imkanlarınız var. İşinizin yaşam amacınıza olan katkısı önem kazanacak. Kendi kendinizin otoritesi olup bağımsız çalışmak isteebilirsiniz. Senenin ilk yarısında riskli iş ve yatırımlardan kaçınmak, hesaplı davranmak faydalı olur.
17
17|26
15 Şubat - 31 Mart: Günlük işler, görevler, hizmet, çalışma, çalışma ortamı, iş yaşamı, fiziksel ve ruhsal sağlık konularında faaliyet olası. Beden ve zihin arasında denge kurmak gerekir. Anlamlı gelmeyen, beslemeyen, tekdüze işler ve iş ilişkilerinde kopuşlar, yeniden yapılandırma ihtiyacı olabilir. Bu dönemde faydalı olmak ihtiyacı ve düzen dahilinde çalışma arzusu artabilir.
18
18|26
17 Mayıs - 1 Temmuz: Harcamalar artabilir. Gelir gider dengesine dikkat etmek gerekir.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Yabancı ülkelerle ilgili işler, seyahatler, üniversiteler, uzmanlık gerektiren işler yolculuklar, hukuki konular, ithalat ihracat alanlarında hareket olası. Merkür retro olduğu için bekleten koşullar olsa da geçmişten gelen işlerde hareket olabilir. Ağustos başında projeler hayata girer.
19
19|26
19 Ağustos - 4 Ekim: Kariyer, sosyal durum, statü, saygınlık, bilinirlik konularında gelişmeler olası. Uzmanlaştığınız alanda rekabet durumları olabilir. Pozisyonu korumak için mücadele gerekebilir. Saplantılı tutumlar, statü bağımlılığı sorun oluştururken, otorite ile çatışma yaşanabilir. Maddi konularda tedbirli davranmak önemli.
20
20|26
RETRO GEZEGENLER VE ETKİLERİ
Merkür
5 Mart - 28 Mart: Kariyer ve statü konularında aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen konular gündem olurken, toplum içinde kendinizi doğru anlatmak adına sorun yaşayabilirsiniz. Ailevi konularda yanlış anlaşılmalar, anne ile küslük olabilir.
21
21|26
7 Temmuz - 1 Ağustos: İletişim, ticaret, yazılı işler, ilköğretim, kardeşler, yakın akrabalar ve yakın çevre konularında aksamalar yaşanabilir. Seyahat planlarında sorunlar olabilir. Son dakika plan değişiklikleri sizi sıkıntıya sokabilir.
31 Ekim - 20 Kasım: Zihin beden dengesi, sağlık ve iş konularında sıkıntılar olabilir. İş yerinde iletişim sorunu, sağlık işlerinde gecikme yanlış tanı olası. Sinirsel gerginliğin artacağı bir süreç dengeyi korumak önemli.
10 Nisan - 11 Ağustos: İlişki içinde olduğunuz insanlarla mesafeyi doğru ayarlamanız gerek. Bu dönemde kopuşlar, ilginin dağılması olası. Kendini olduğundan farklı gösteren insanlarla sorunlar yaşayabilirsiniz. Anlaşmalarda bekleme dönemi yaşanırken, geçmişten gelen konularla hedefleriniz değişebilir.
23
23|26
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül: Vergi, sigorta, borç alacak işlerinde aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen borçlarla meşgul olabilirsiniz. Miras işleriniz varsa düzenleme gerektiren hukuki konular oluşabilir. Eleştiriye karşı aşırı hassas olabilirsiniz. Kendinizi baskılanmış ve dışlanmış hissedebilirsiniz. Olayların akışını doğru kavramak için danışmanlık almak faydalı olur.
24
24|26
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020: Bilinçaltınızda bastırılmış korkularla yüzleşebilirsiniz. Kıtlık bilinci, yoksunluk duyguları kaygıya sebep olabilir. Yaşamınızdaki yüzeysel konular geçerliliğini yitirirken manevi tatmin arayışınız başlayabilir.
25
25|26
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım: İşinize olan bağlılığınızı, yaşamda içinde yer aldığınız rollerin kimliğinize olan katkısını sorgulayabilirsiniz. Kendinizi geliştirme ve yenilenme arzuları derin bir biçimde belirecektir. Kariyerle ilgili derin yönsüzlük ve tatminsizlik yaşayabilirsiniz.
26
26|26
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim: Hassasiyetlerin açığa çıkacağı kırılgan bir döneme işaret ediyor. Size hizmet etmeyen dönüştürülmesi gereken hassasiyetlerinizin farkına varacaksınız. İlişkilerdeki farkındalığınız artarken, özdeğer, doğru söz ve sadakatin önemini daha çok anlayacaksınız.
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