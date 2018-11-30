2019 yeni Pasaport ücretleri Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile belli oldu. Yeni dönemde pasaport, ehliyet harçları, ve motorlu taşıt vergisi (MTV) olmak üzere yüzde 23.73 oranında zam yapılacak. Peki, 2019 Yeni Pasaport ücretleri ne kadar? İşte, 2019 güncel pasaport fiyatları listesi...

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

İŞTE 2019 PASAPORT FİYATLARI

▶ 6 Aylık Geçerli Pasaport Ücreti: 137,40 TL + 108 TL Pasaport Cüzdan Bedeli = 245,40 TL

▶ 1 Yıllık Geçerli Pasaport Ücreti: 200,80 TL + 108 TL Pasaport Cüzdan Bedeli = 308,80 TL

▶ 2 Yıllık Geçerli Pasaport Ücreti: 327,80 TL + 108 TL Pasaport Cüzdan Bedeli = 435, 80 TL

▶ 3 Yıllık Geçerli Pasaport Ücreti: 465,50 TL + 108 TL Pasaport Cüzdan Bedeli = 573,80 TL

▶ 4-10 Yıl Arası Geçerli Pasaport Ücreti: 656,10 TL + 108 TL Pasaport Cüzdan Bedeli = 764 TL

PASAPORT EVRAK LİSTESİ

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.

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