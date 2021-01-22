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2019 yılına ilişkin gelir vergisinin yarısından fazlası İstanbul'dan elde edildi

Türkiye genelinde 2019 vergileme dönemi için tahakkuk eden 27,8 milyar liralık gelir vergisinin yüzde 51.21'i İstanbul'dan sağlanırken, bu ili Ankara ve İzmir izledi.

2019 yılına ilişkin gelir vergisinin yarısından fazlası İstanbul'dan elde edildi
AA

Ülke genelinde 2019 yılı için tahakkuk eden toplam 27,8 milyar liralık gelir vergisinin 14,2 milyar lirası İstanbul'dan sağlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, ülke genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından beyanname verildi.

Bu mükelleflerin yüzde 29,75'ine karşılık gelen 1 milyon 33 bin 977'si İstanbul'a kayıtlı bulunuyor. İstanbul'u, yüzde 9 pay ve 312 bin 609 mükellefle Ankara, yüzde 7,62 pay ve 264 bin 944 mükellefle İzmir izliyor.

Yıllık gelir vergisi beyannameleriyle 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 lira matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 lira vergi tahakkuk ettirildi.

Matrahın yüzde 47,42'sine karşılık gelen 47 milyar 222 milyon 429 bin 569 lirasının beyanı İstanbul'dan yapılırken, Ankara'dan beyan edilen tutar yüzde 8,56'lık payla 8 milyar 524 milyon 529 bin 379 lira oldu. İzmir'den ise yüzde 7,58'lik paya denk gelen 7 milyar 547 milyon 878 bin 43 liralık beyanda bulunuldu.

Tahakkuk eden gelir vergisinde de ilk sırada İstanbul yer aldı. Tahakkuk eden verginin yüzde 51,21'ine karşılık gelen 14 milyar 230 milyon 823 bin 728 lirası İstanbul'dan elde edildi. Bu ili, yüzde 8,63'lük pay ve 2 milyar 399 milyon 108 bin 102 liralık vergiyle Ankara izledi. Ankara'nın ardından ise yüzde 7,42'lik pay ve 2 milyar 61 milyon 240 bin 738 liralık vergiyle İzmir geldi.

Gelir vergisi rekortmenlerine ilişkin 100 kişilik listede de İstanbul 84 mükellefle ilk sırada yer almıştı.

KURUMLAR VERGİSİNDE DE İSTANBUL BAŞI ÇEKTİ

Türkiye genelinde 2019 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin 825 bin 139 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu mükelleflerin yüzde 37,39'una karşılık gelen 308 bin 551'i İstanbul Vergi Dairesine beyannamesini sundu. Bu vergi dairesini, yüzde 11'lik pay ve 90 bin 740 mükellefle Ankara Vergi Dairesi izledi.

Kurumlar vergisi beyannameleriyle 499 milyar 391 milyon 945 bin 291 liralık matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 98 milyar 314 milyon 879 bin 354 Türk lirası kurumlar vergisi tahakkuku yapıldı.

Beyan edilen matrahın vergi dairelerine göre dağılımında ilk sırayı yüzde 25,96'lık pay ve 129 milyar 654 milyon 924 bin 166 lirayla İstanbul Vergi Dairesi aldı. Burayı yüzde 24,31'lik pay ve 121 milyar 386 milyon 592 bin 916 liralık matrahla Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, yüzde 23,14'lük pay ve 115 milyar 557 milyon 80 bin 657 liralık matrahla Ankara Vergi Dairesi izledi.

Tahakkuk eden kurumlar vergisinin vergi dairelerine göre dağılımında da yüzde 26,95'lik pay ve 26 milyar 494 milyon 507 bin 50 liralık vergiyle İstanbul Vergi Dairesi ilk sırada yer aldı. Bu daireyi, yüzde 24,95'lik pay ve 24 milyar 533 milyon 889 bin 78 liralık vergiyle Ankara Vergi Dairesi, yüzde 24,43'lük pay ve 24 milyar 17 milyon 577 bin 393 liralık vergiyle Büyük Mükellefler Vergi Dairesi takip etti.

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde de Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, listeye giren 50 mükellefle öne çıktı.

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