2018 yılının geride kalmasına artık günler kaldı. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, Güneş Oğlak burcuna ilerlediği için 2019 yıllık burç yorumlarına Oğlakla başladı. İşte 2019 Oğlak burcu yorumu...
1
1|28
Bu yıl içe bakış, derinleşme eksiklerini anlama ve dönüştürmek için koşullar çok uygun. Dikkatli ve sağduyulu ilerlemek önem arz ediyor. Satürn bu sene de sorumlulukları ve öz disiplini hatırlatıyor.
2
2|28
Yeni girişimler için tedbirli davranmak gerekiyor. Amaçları ve arzuları gözden geçirerek, yaşamı tüm yönleriyle kavrayıp içselleştirme ihtiyacınız artacaktır. Yenilenen amaçlara ulaşmak için yoğun çaba sarfederken, gelişen kimliğiniz ve değerlerinizle bütünleşmek adına kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.
3
3|28
Yılgınlıklar olsa da bireysel amacınıza yönlendirici imkanlar gelişecektir. Bu yılki değişimler yavaş ve yorucu olsa da; sağlamlık, kararlılık, bilgelik ve kendiniz hakkında daha objektif bir bakış açısı edinmiş olacaksınız.
4
4|28
Satürn Plüton ve Güney Ay Düğümü burcunuzda kavuşum halinde ilerlediği için içsel potansiyeli işleyip, denenmemiş yetenekleri açığa çıkarabilirsiniz. Burcunuzun çalışma ve özdisiplin temaları doruk noktasına çıkarken dışa dönük ve sosyal olma ihtiyacınız artacaktır.
5
5|28
Bu güçlü etki yoğun, canlandırıcı, yaşam veren olağandışı gelişmeleri de tetikleyecek. Yenilenen hedeflerle, yüksek motivasyon kazanacaksınız. Sabrın sınandığı durumlarda yılgınlık yerine dönüşüm mucizesine tanıklık etmenin hazzını duyumsamak önemli.
6
6|28
Yıl boyunca Jüpiter görünümü bulunduğu yerleşimler itibari ile olayların bütününü görmeye, arzuları gerçekleştirme çabasına sebep olacak. Bu görünümle bilinçaltı kaygıları rahatlayacak, duygusal baskı azalacak.
7
7|28
İş yaşamınızda, günlük hayatta akış artar. Neptün görünümü ile hayal gücünün arttığı, manevi hedeflere yöneldiğiniz bir dönemdesiniz. Günlük kaygılardan arınma ve rahatlama ihtiyacınız çok artacak. Kişisel gelişiminiz önem kazanacak. Yılın ilk aylarında, yakın çevrede hassasiyetler yanlış anlaşılmalar, kopuşlar yaşanabilir. Sene boyunca tarafsızlığı korumak, objektif ve humanist davranmak önemli.
SAĞLIK: Birinci evinizde yer alan ağır gezegenler nedeniyle sağlık hassasiyetleri olabilir. Kronik rahatsızlıklar, stres ve buna bağlı immun sistem rahatsızlıkları gelişebilir. İskelet sistemi, eklemler ve kemiklerde rahatsızlıklar, romatizma deri ve diş sorunları olabilir.
9
9|28
EĞİTİM /BECERİLER/HEDEFLER: Uranüs yaratıcı beceriler evinize ilerleyince yenilenme ihtiyacınız artacak. Kendinizi geliştireceğiniz önemli fırsatlar, eğitim ve sanat olanakları olabilir. Mart ayı itibari ile yeni hobiler edinebilirsiniz. Geliştirmek istediğiniz becerilerinize uygun sosyal çevrelerde bulunmak yıl boyunca sizi çok besler.
10
10|28
Seramik sanatları, taş ve cam mozaik, egzotik yemek kursları ilginizi çekebilir. Sene boyunca spor yapmak için gerekli motivasyona sahipsiniz. Maddeden ruhsal hedeflere yöneliyorsunuz. Kişisel gelişim alanında eğitim almak sizi besleyecektir. Yazı beceriniz gelişirken, kendinizi alışılan dışında ifade etmek isteyebilirsiniz.
11
11|28
AŞK/ İLİŞKİLER/ EVLİLİK: Oğlakta yer alan ağır gezegenler nedeniyle ilişkilerde baskıcı, hükmedici tutumlar sergileyebilirsiniz. Güç mücadeleleri, ego çatışmaları yaşanabilir. Yaşamda sizi desteklemeyen ancak alışkanlık nedeniyle sürdürdüğünüz ilişkilerde sonlanmalar olası. 6-17 Ocak arasında doğanlar için bu etkiler yoğun yaşanacaktır.
12
12|28
Bilinçsiz yaklaşımlarınızın ve sorumluluk adına sürdürdüğünüz ilişkilerin farkına varıp bırakma yoluna gidebilirsiniz. Kuzey Ay düğümü ilişkiler evinizde yer alıyor, ortak ruhsal anlayışta olduğunuz yeni ilişkiler başlayabilir.
13
13|28
Aynı görünüm bu yıl evliliklere vesile olacaktir. Mart ayında Uranüs aşk, çocuklar ve yaratıcılık evinize ilerleyecek. Bu konularda hareket ve talih getirecek. 15 Şubat- 31 Mart arasında aşk, yaratıcılık çocuklar alanında hareketlilik olası.
14
14|28
15 Mayıs- 9 Haziran romantik konularda, hareket yaratıcı becerilerde artış olası. Aynı dönemde Mars Yengeçte ve ilişkiler evinizde olacak. Yenilenme ihtiyacınız, size göre olmayan ilişkileri geride bırakma arzunuz artabilir. 17 Mayıs- 1 Temmuz evlilik anlaşmalar, ilişkilerde tedbirli davranmak önemli. Kavgalar, kopuşlar olası.
19-31 Temmuz dedikoduya dayalı eksik bilgi nedeniyle yanlış anlaşılmalar, gözden geçirmeler, eski ilişkilere dönüş olabilir.
16
16|28
KARİYER /İŞ /PARA: Mart ayına kadar Uranüs kariyer evinize karşıt görünümde. Yenilenmeleri tetikliyor. Jupiterin görünümüyle iş alanında aktivite artar. Yeni iş arayışlarınız artabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla ilişkileriniz rahatlar ve uyum gelişir. Mart ayında Uranüs’ün boğa burcuna geçişiyle işten gelen gelirde artış söz konusu.
17
17|28
1 Ocak-15 Şubat arası kariyerde hareketli dönemler. Özellikle 6-15 Şubat arası dönemde riskli işlerden kaçınmak önemli. 27 Mart-20 Nisan Venüs Balıkta kariyer hedeflerinizi imkanlarınızı yeniliyor.
18
18|28
15 Mayıs-10 Haziran yenilenen iş imkanları olası. 10 Nisan-11 Ağustos arasında pratik hedefler koymak iş konularında rasyonel davranmak önemli. Riskli büyük borçlanmalardan kaçının. Bu süreçte geçmişten gelen işler sonuçlanabilir. Ertelenmiş projeler hayata geçebilir.
19
19|28
2 Temmuz- 17 Ağustos harcamalarda artış olası. Riskli yatırımlar büyük borçlanmalara karşı tedbirli olun. 4 Ekim-19 Kasım kariyer alanında yeni girişimler olası. Ani gelişmeleri sağlıklı değerlendirmek ve sabırlı davranmak önemli.
20
20|28
RETRO GEZEGENLER VE ETKİLERİ
MERKÜR (5 Mart-28 Mart balık burcunda retro)
3’ncü evde geçekleşen retro yanlış anlaşılmalara, yazılı işlerde aksamalara, ticari faliyette duraklamaya yol açabilir. Yakın çevrenizde, akrabalarınızla dedikodu gözlemleyebilirsiniz.
21
21|28
31 Ekim-20 Kasım Akrep burcunda
Sosyal ilişkiler gruplar organizasyonlarda sorumluluklara dikkat etmelisiniz. Aşk ve çocuklar konusuna hassasiyetler artabilir. Yaratıcı ifade, sanatsal girişimlerde geçmişten gelen yetenekler açığa çıkabilir. Spor, kumar ve spekülasyon alanlarında tedbirli davranmak gerekir.
İş ve sağlık konularında aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen projeler devreye sokulabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla huzursuzluk olabilir.
23
23|28
SATÜRN (30 Nisan-18 Eylül Oğlak burcunda retro)
Sorumluluklarda artış olası görünüyor. İçe bakış imkanı tanıyan bu dönemde gereksiz inat yüzünden zorlaşan yaşam alanlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
24
24|28
URANÜS (12 Ağustos-1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro)
Sanatsal yetenekleri keşfetmek için koşullar uygun. Romantik konular ve çocuklarla ilgili gelişmeler olabilir. Orjinal fikirler üretmek ve farkındalık geliştirici eğitimler söz konusu.
25
25|28
NEPTÜN (21 Haziran-27 Kasım Balık burcunda retro)
Hedeflerinizde dönüşüm ve yumuşama olabilir. Parayla ilgili daha sade hedeflere ihtiyaç duyabilirsiniz.
26
26|28
PLÜTON (24 Nisan-3 Ekim Oğlak burcunda retro)
Tabi olduğunuz kuralları sorgulama ihtiyacınız olabilir.
27
27|28
18 Ağustos- 4 Ekim
Yurtdışı, hukuki konularda, yükseköğretim alanında hareket var. Yarım kalmış eğitimlere başlamak için imkanlar var.
28
28|28
19 Kasım-Ocak 2020 başına kadar sosyal çevrede tartışmalar olası. Hedeflerinizin yenileneceği, yeni insanlarla tanışacağınız bir döneme işaret ediyor. Romantik konular ve aşk alanında da hareket olası.
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