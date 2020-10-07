İşte transfer döneminin röntgeni 0:00 / 0:00

Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Süper Lig'de yeni sezon büyük sürprizlerle başlarken yaz transfer dönemi de 5 Ekim itibarıyla son buldu. Tüm takımlar kadrolarını yeni isimlerle takviye ederken ortaya çıkan rakamlar dikkat çekti. İşte takım sayısının 18'den 21'e çıkarıldığı Süper Lig 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin röntgeni...

FENERBAHÇE FARK ATTI

Yaz döneminin transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, gelirde de rakiplerine fark attı. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'i 17.5 milyon Euro'ya, Jailson'u ise 4.5 milyon Euro'ya satarak 22 milyon Euro'yu kasasına koydu. Fenerbahçe, buna karşılık 8.9 milyon Euro'luk harcama yaparken 13 milyon Euro artıda yer aldı.

TRABZONSPOR'UN YILDIZLARI ZİRVEDE, BAŞAKŞEHİR İSE...

Süper Lig'de yeni sezonun en değerli futbolcuları listesinde ise Trabzonspor'un iki yıldızı zirvede yer aldı. Fırtına'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır 16 milyon Euro'luk değeriyle ilk sırada yer alırken Abdülkadir Ömür ise 13 milyon Euro ile ikinci sırada kendisine yer buldu. Başakşehir ise yıldızları Visca, İrfan Can Kahveci, Giuliano ve Chadli'nin toplamda 39.5 milyon Euro'yu bulan değerleriyle listeye ağırlığını koyan takım oldu.

EN DEĞERLİSİ BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, 88 milyon 950 bin Euro ile Süper Lig'in en değerli takımı oldu. Galatasaray ise 70.1 milyon Euro'luk kadro değeriyle şampiyon olan takımlar arasında son sırada yer aldı.

EN YÜKSEK SATIŞ DA FENERBAHÇE'NİN ALIŞ DA

2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin en yüksek satışlarına Fenerbahçe imza attı. Kanarya, Vedat Muriç'i 17,5 milyon Euro'ya Lazio'ya, Jailson'u 4.5 milyon Euro'ya Dalian Pro'ya sattı. Sarı-lacivertliler, 4.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcel Tisserand ile en yüksek bonservis ödeyen ekip oldu.

21 TAKIMLI LİGDE 2 YIL SONRA EKSİ BİLANÇO

Son 2 yılda yurt dışına yapılan satışlarla artı bilançoda yer alan Süper Lig, bu kez eksiye düştü. Takımların toplam transfer geliri 29.8 milyon Euro, bonservislere ödenen rakam ise 33.2 milyon Euro oldu. Giden futbolcuların sayısı 472, gelenlerin ise 491'i buldu. Bu durumda Süper Lig'deki takım sayısının 18'den 21'e yükselmesi de etkili oldu.

Not:Rakamlarda transfermarkt verileri baz alınmıştır.