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Asgari ücret zammı ne kadar 2020 Asgari ücret ve AGİ zamları nedir? Açıklama geldi mi?

2020 Asgari ücret zammı ne kadar? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26 oranında zam yapılmıştı. Peki, 2020'de asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

2020 Asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak ve Ocak ayı olmadan 2020 asgari ücret tutarı enflasyon oranları ışığında işçi ve işveren pazarlığının ardından belirlenecek. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR 2020?

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30.0, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019 yılında da yüzde 26.1 oranında artırıldı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yıllık bazda 2015’te yüzde 8.81, 2016’da yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018 yılında da yüzde 20.30 oranında arttı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP),fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler arasında “Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacağı, böylece enflasyonda atalet etkisinin sınırlandırılacağı” belirtildi.

YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12, 2020 yılı enflasyon hedefi ise yüzde 8.5 olarak açıklandı. YEP’teki ifadeden, asgari ücret belirlenirken ille de 2020 yılı enflasyon hedefinin dikkate alınacağı sonucuna varmak doğru olmamakla birlikte, akla böyle bir olasılığı getirdiğini söylemek mümkün.

2020 yılında memur maaşlarına yüzde 4+4 oranında artış yapılacak. Kamuda çalışan işçilerin ücretlerine ise 2019 yılında yüzde 8+4, 2020 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılacak.

Bu yılın ikinci yarısında yüzde 5’i; gelecek yılın ilk yarısında da yüzde 4’ü aşan enflasyon farkı memur maaşlarına ayrıca yansıtılacak. Benzer uygulama kamudaki işçiler için de söz konusu. Onlarda da toplu sözleşme ile belirlenen zam oranları enflasyonun altında kalırsa aradaki fark ücretlere yansıtılacak.

Asgari ücret ise komisyonda belirleniyor ve yıl içinde enflasyon kaç olursa olsun asgari ücretle çalışanlara enflasyon farkı yansıtılmıyor.

"YAŞAM MALİYETİNİN ALTINDA OLMAYACAK"

2020 yılı asgari ücreti için ilk teklif Türk-İş'ten gelmiş, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" demişti.

2020 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Milyonlarca kişi asgari ücretin 2020 yılında kaç lira olacağını merak ediyor. Bu sorunun cevabı komisyon çalışmalarının sonunda belli olacak.

Ancak, çeşitli varsayımlara göre hesaplama yapmak mümkün. YEP’deki 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 2 bin 776 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 193 TL’ye çıkar.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak açıklandı. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 263 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 223 TL’ye çıkar.

Yüzde 15 oranında artırıldığı takdirde ise brüt asgari ücret 2 bin 942 TL, net asgari ücret de 2 bin 324 TL olur.

2019 AGİ NE KADAR?

Bu durumda 2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, Evli eşi çalışmayan 230,22 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL oldu.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

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