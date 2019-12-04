Emekli maaşı 2020 yılında ne kadar olacak? sorusu milyonlarca emeklinin gündeminde. Her sene Ocak ve Haziran aylarında zam yapılan emekli maaşlarında, zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Uzmanlar da enflasyon tahminlerine göre şimdiden emekli maaşı zam oranları için görüş bildiriyor. İşte 2020 Ocak ayı emekli maaşı zam oranı ile ilgili tahminler...

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK? İŞTE TAHMİNLER

Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) yüzde 12’lik enflasyon tahmini tutarsa, ocak ayında 2000 öncesi emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 983 liradan 2 bin 114 liraya, en düşük BAĞ-KUR (esnaf) emekli aylığı da bin 775 liradan bin 893 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 2.666 TL

Ocak ayında en düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 666 liraya, emekli öğretmen aylığı 3 bin 102 liradan 3 bin 279 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3.338 TL

Yüzde 12 enflasyon tahmini gerçekleştiği takdirde, en düşük memur maaşı ocak ayında 3 bin 158 liradan 3 bin 338 liraya yükselecek.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA