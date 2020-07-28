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Emmy Ödülleri'ne 'Watchmen' damgası

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak nitelenen Emmy Ödülleri'e ne aday yapımlar, oyuncular belli oldu. Netfilx yapımları 160 dalda adaylık kazanırken HBO yapımı Watchmen 26 adaylıkla ödüllere damga vurdu.

Emmy Ödülleri

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren, dev bütçeli filmlerini vizyon tarihleri birer birer ileriye ertelenirken Hollywood, bugün açıklanan 72. Emmy Ödülleri adaylarıyla aylar sonra bir nebze olsun hareketlendi.
20 Eylül'de sahiplerini bulacak Emmy'lere bu yıl çeşitli yapımlarıyla 160 adaylık elde eden Netflix damga vurdu. Onu 107 adaylıkla HBO izledi...

The Mandalorian
The Mandalorian

Ünlü şovmen Jimmy Kimmel'ın sunacağı ödül gecesinde bütün gözler 26 adaylık elde eden HBO yapımı Watchmen'de olacak. Komedi dalında 20 adaylıkla The Marvelous Mrs. Maisel dizisi dikkat çekerken Disney'in Star Wars evreninde geçen dizisi The Mandalorian 'En İyi Drama' dahil 15 dalda adaylıkla sürpriz yaptı.

İŞTE EMMY ADAYLARI

Emmy &Ouml;d&uuml;l t&ouml;renini bu yıl Jimmy Kimmel sunacak.
Emmy Ödül törenini bu yıl Jimmy Kimmel sunacak.


EN İYİ DRAMA DİZİSİ

Better Call Saul (AMC)
The Crown (Netflix)
The Handmaid’s Tale (Hulu)
Killing Eve (AMC)
The Mandalorian (Disney+)
Ozark (Netflix)
Stranger Things (Netflix)
Succession (HBO)

The Marvelous Mrs. Maisel
The Marvelous Mrs. Maisel

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Curb Your Enthusiasm (HBO)
Dead to Me (Netflix)
The Good Place (NBC)
Insecure (HBO)
The Kominsky Method (Netflix)
The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)
Schitt’s Creek (Pop TV)
What We Do in the Shadows (FX)

Mrs. America
Mrs. America

EN İYİ MİNİ DİZİ

Little Fires Everywhere (Hulu)
Mrs. America (Hulu)
Unbelievable (Netflix)
Unorthodox (Netflix)
Watchmen (HBO)

Jennifer Aniston - 'The Morning Show'
Jennifer Aniston - 'The Morning Show'

EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)

Jennifer Aniston – The Morning Show
Olivia Colman – The Crown
Jodie Comer – Killing Eve
Laura Linney – Ozark
Sandra Oh – Killing Eve
Zendaya – Euphoria

Jeremy Strong - Succession
Jeremy Strong - Succession

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama)

Jason Bateman – Ozark
Sterling K. Brown – This Is Us
Steve Carell – The Morning Show
Brian Cox – Succession
Billy Porter – Pose
Jeremy Strong – Succession

Kerry Washington &ndash; Little Fires Everywhere
Kerry Washington – Little Fires Everywhere

EN İYİ KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Cate Blanchett – Mrs. America
Regina King, Watchmen
Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker
Shira Haas – Unorthodox
Kerry Washington – Little Fires Everywhere

Hugh Jackman &ndash; Bad Education
Hugh Jackman – Bad Education

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Hugh Jackman – Bad Education
Jeremy Irons – Watchmen
Paul Mescal – Normal People
Jeremy Pope – Hollywood
Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

Christina Applegate &ndash; Dead to Me
Christina Applegate – Dead to Me

EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi)

Tracee Ellis Ross – Black-ish
Christina Applegate – Dead to Me
Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel
Linda Cardellini- Dead to Me
Catherine O’Hara- Schitt’s Creek
Issa Rae – Insecure

Michael Douglas &ndash; The Kominsky Method
Michael Douglas – The Kominsky Method

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi)

Ted Danson – The Good Place
Michael Douglas – The Kominsky Method
Eugene Levy – Schitt’s Creek
Ramy Youssef – Ramy
Anthony Anderson – Black-ish
Don Cheadle – Black Monday

Thandie Newton &ndash; Westworld
Thandie Newton – Westworld

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (Drama)

Laura Dern – Big Little Lies
Meryl Streep – Big Little Lies
Helena Bonham Carter – The Crown
Samira Wiley – The Handmaid’s Tale
Fiona Shaw – Killing Eve
Julia Garner – Ozark
Sarah Snook – Succession
Thandie Newton – Westworld

Giancarlo Esposito - Better Call Saul
Giancarlo Esposito - Better Call Saul

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (Drama)

Giancarlo Esposito – Better Call Saul
Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale
Billy Crudup – The Morning Show
Mark Duplass – The Morning Show
Nicholas Braun – Succession
Kieran Culkin – Succession
Matthew Macfadyen – Succession
Jeffrey Wright – Westworld

Kate McKinnon &ndash; Saturday Night Live
Kate McKinnon – Saturday Night Live

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (Komedi)

Betty Gilpin – GLOW
D’Arcy Carden – The Good Place
Yvonne Orji – Insecure
Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel
Marin Hinkle – The Marvelous Mrs. Maisel
Kate McKinnon – Saturday Night Live
Cecily Strong – Saturday Night Live
Annie Murphy – Schitt’s Creek

Toni Collette - Unbelievalbe
Toni Collette - Unbelievalbe

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Holland Taylor – Hollywood
Uzo Aduba – Mrs. America
Margo Martindale – Mrs. America
Tracey Ullman – Mrs. America
Toni Collette – Unbelievable
Jean Smart – Watchmen

Dylan McDermott &ndash; Hollywood
Dylan McDermott – Hollywood

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Dylan McDermott – Hollywood
Jim Parsons – Hollywood
Titus Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend
Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen
Jovan Adepo – Watchmen
Louis Gossett Jr. – Watchmen

American Son
American Son

EN İYİ TV FİLİM

American Son
Bad Education
Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones
El Camino: A Breaking Bad Movie
Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend

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