2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı. Öğrenciler KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın tarihlerini merak ediyorlar. Sizler için 2020 yılındaki tüm sınavların yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihi ekledik. İşte 2020 yılı ÖSYM sınav takvimi...

Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenirse ilgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23:59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ