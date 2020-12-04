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2020-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! 2020-TUS sonuç sorgula

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),TUS olarak da bilinen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan adaylar 16.35'ten itibaren sonucunu sorgulayabiliyor. 2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir? 2020-TUS sonuç sorgula

2020-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! 2020-TUS sonuç sorgula

ÖSYM, 19-26 Kasım tarihlerinde tercihleri alınan 2020-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarını yayınladı. ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre tercih yapan adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonucunu öğrenebilir. 2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir? 2020-TUS sonuç sorgula

ÖSYM 2020 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"DUYURU
(04 Aralık 2020)

2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME TERCİHİ SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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