2020 üç aylar ne zaman başlayacak?

Müslüman alemi için çok önemli bir yere sahip olan üç aylarda ibadetler artar, Allah'ın rahmeti ve bereketi yağar. Yapılan ibadetlerin daha da sevap olduğu üç ayların ne zaman başlayacağı herkes tarafından araştırılıyor. Peki 2020'de üç aylar ne zaman başlayacak ve üç aylardaki kandil günleri ne zaman? İşte tüm detaylar...

2020'DE ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020'de üç aylar 25 Şubat Salı günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 27 Şubat 2020 Perşembe günü gerçekleşecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 21 Mart Cumartesi günü olacak.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 7 Nisan Salı günü Berat Kandilidir.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı günüdür.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.