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2020 ve 2021 Eğitim Öğretim Yılı takvimi! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi İle İlgili 03.07.2020 Tarihli 84037561-10.06.01-E.8948074 Sayılı genelge ile Eğitim Öğretim Yılı takvimi duyuruldu.

2020 ve 2021 Eğitim Öğretim Yılı takvimi

2020 ve 2021 Eğitim Öğretim Yılı takvimi öğrenciler ve öğretmenler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı genelge ile duyurdu. İşte 2020 ve 2021 Eğitim Öğretim Yılı takvimi...

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
DERS YILI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ
31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - 18 HAZİRAN 2021 CUMA
I.
DÖNEM		TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
31 AĞUSTOS 2020 = 1 GÜN54,5 GÜN
01 - 30 EYLÜL 2020 = 22 GÜN
01 - 30 EKİM 2020 = 21,5 GÜN
02 - 13 KASIM 2020 = 10 GÜN
16 - 20 KASIM 2020- ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
23 - 30 KASIM 2020 = 6 GÜN44 GÜN
01 - 31 ARALIK 2020 = 23 GÜN
04 - 22 OCAK 2021 = 15 GÜN
BİRİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ98,5 GÜN
25 OCAK - 05 ŞUBAT 2021 -YARIYIL TATİLİ (10 İŞ GÜNÜ)
II.
DÖNEM		TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
08-26 ŞUBAT 2021 = 15 GÜN45 GÜN
01- 31 MART 2021 = 23 GÜN
01 - 09 NİSAN 2021 = 7 GÜN
12 - 16 NİSAN 2021 -ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
19 - 30 NİSAN 2021 = 10 GÜN42,5 GÜN
03-31 MAYIS 2021 = 18,5 GÜN
01-18 HAZİRAN 2021 = 14 GÜN
İKİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ87,5 GÜN
İŞ GÜNÜ GENEL TOPLAMI186 GÜN
AÇIKLAMALAR
1) Ramazan Bayramı Tatili : 12, 13, 14, 15 Mayıs 2021 tarihlerinde olup 3,5 gündür.
2) Kurban Bayramı Tatili: 19-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatil 2020-2021 ders yılı dışında kalmaktadır.
3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmi tatil günleri işgünü olarak sayılmaktadır.
4) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 15 inci Maddesinin birinci fıkrası hükümleri doğrultusunda; "Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır. Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ile yaz tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça duyurulur. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur."
5) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 5 inci Maddesinin birinci fıkrasına göre; "Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır."

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